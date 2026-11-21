Six Palestiniens, dont un enfant et une femme, ont été blessés samedi dans des attaques israéliennes menées dans plusieurs secteurs de la bande de Gaza, selon des sources médicales.

Ces attaques s’inscrivent dans un contexte de violations répétées par l’armée israélienne de l’accord de cessez-le-feu entré en vigueur en octobre 2025.

Une source médicale de l’hôpital Al-Chifa, dans l’ouest de la ville de Gaza, a indiqué à Anadolu que deux Palestiniens avaient été admis avec des blessures modérées après des tirs des forces israéliennes à Jabalia, dans le nord de l’enclave.

Selon des sources locales, des véhicules militaires israéliens et des drones quadricoptères ont ouvert le feu en direction de tentes abritant des Palestiniens déplacés dans le camp de Halawa, à l’est de Jabalia.

Plusieurs zones de la bande de Gaza ont également été la cible de tirs nourris d’artillerie dans la nuit de vendredi à samedi.

Des sources locales ont fait état de bombardements à l’est de Jabalia et de Beit Lahia, accompagnés de tirs intenses.

Un enfant et une femme parmi les blessés dans le sud de Gaza

Dans le sud de la bande de Gaza, une source médicale de l’hôpital Nasser a indiqué qu’un enfant et une femme avaient été admis avec des blessures modérées aux pieds, après des tirs de l’armée israélienne.

La source a précisé que des véhicules militaires israéliens avaient ouvert un feu nourri dans le secteur d’Al-Kanisa, au sud-ouest de Khan Younes.

Des témoins ont également signalé des tirs nourris visant des tentes abritant des Palestiniens déplacés au sud de Khan Younes et au nord de Rafah.

Selon la source médicale, deux autres Palestiniens ont été grièvement blessés dans une frappe de drone israélien ayant visé un rassemblement de personnes à Al-Mawasi, à l’ouest de Khan Younes.

Dans le centre de la bande de Gaza, des sources locales ont rapporté que l’artillerie israélienne avait tiré plusieurs obus en direction de zones situées au nord du camp de réfugiés de Bureij.

Aucune victime n’a été signalée dans cette attaque.

L’armée israélienne poursuit les démolitions à l’est de Khan Younes

Ces dernières attaques font suite à de puissantes explosions survenues jeudi soir lors d’opérations de démolition à grande échelle menées par l’armée israélienne à l’est de Khan Younes.

Les déflagrations ont été entendues jusque dans le nord de la bande de Gaza.

Selon un correspondant d’Anadolu, une dizaine de puissantes explosions ont été provoquées par des charges explosives larguées depuis des drones sur des bâtiments et des installations palestiniens situés dans des zones contrôlées par les forces israéliennes.

Les explosions ont dégagé d’épais nuages de fumée qui ont atteint les quartiers résidentiels voisins.

Ces démolitions ont eu lieu dans le périmètre délimité par la « ligne jaune », qui sépare les positions militaires israéliennes des zones dans lesquelles les Palestiniens sont autorisés à circuler.

Cette ligne marque les positions jusqu’auxquelles l’armée israélienne doit se retirer dans le cadre de la première phase de l’accord de cessez-le-feu.

Selon le ministère palestinien de la Santé à Gaza, les violations israéliennes du cessez-le-feu avaient fait 1 662 morts et 6 007 blessés palestiniens à la date de jeudi.

Depuis octobre 2023, les attaques militaires israéliennes ont fait plus de 74 000 morts et plus de 175 000 blessés, en majorité des femmes et des enfants, selon la même source.

.Environ 90 % des infrastructures de la bande de Gaza ont également été détruites