Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de la Ville et de l’Aménagement du territoire, Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé jeudi, la publication prochaine du décret ministériel fixant la liste des communes classées dans les zones montagneuses des wilayas du Nord et des Hauts-Plateaux, dans le cadre de la mise en œuvre de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant relèvement du montant de l’aide financière destinée à l’habitat rural à 1,1 million de DA.

En réponse aux questions des membres du Conseil de la nation, lors d’une plénière présidée par le vice-président du Conseil, Salim Belhasrouf, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Nadjiba Djilali, et de plusieurs membres du Gouvernement, M. Belaribi a précisé que la publication de ce décret ministériel était imminente, ajoutant que ce texte permettra de déterminer les zones concernées afin d’attribuer le montant de l’aide financière approprié à chacune d’elles.

Cette mesure intervient en application de la décision du président de la République portant relèvement de l’aide à l’habitat rural de 700.000 DA à 1,1 million de DA au profit des communes classées dans les zones montagneuses du Nord et des Hauts-Plateaux, ainsi que de 1 million de DA à 1,1 million de DA au profit de certaines communes de l’extrême Sud.

La concrétisation de cette décision a nécessité la révision des textes réglementaires relatifs au classement des communes en fonction de leurs caractéristiques géographiques. A cet effet, un groupe de travail conjoint entre les ministères de l’Habitat, des Finances et de l’Intérieur a été créé en 2025.

Dans le même contexte, le ministre a fait observer que le relèvement du montant de l’aide financière a été inscrit dans la loi de finances 2027, qui prévoit également un nombre important d’aides au logement rural et à l’auto-construction dans le cadre des lotissements sociaux.

Par ailleurs, M. Belaribi a passé en revue les mesures prises par son secteur pour accélérer les procédures relatives au logement rural, notamment l’instruction ministérielle fixant des délais pour chaque étape du versement des aides financières aux bénéficiaires.

Ces mesures visent à mettre fin aux retards enregistrés dans la répartition des programmes entre les communes, l’élaboration des listes de bénéficiaires et leur approbation par les walis, ainsi qu’à éviter les retards dans la délivrance des permis de construire par les services communaux.

Concernant le programme de logements location-vente “AADL 3” , le ministre a fait savoir que sa réalisation a été lancée dans l’ensemble des wilayas, avec la participation d’entreprises algériennes, après l’achèvement des études dans les délais impartis et la disponibilité des assiettes foncières.

Il a toutefois relevé que certains appels d’offres ont été déclarés infructueux dans plusieurs wilayas. Il a également souligné que plus de 500.000 logements étaient inscrits au titre de la loi de finances 2027 et répartis dans la plupart des wilayas du pays, estimant que cette démarche traduit la volonté du président de la République de consacrer le caractère social de l’Etat, notamment dans le secteur du logement.