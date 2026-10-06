Salaires et pouvoir d’achat: Application des mesures du Président de la République

Dans une déclaration à l’APS, le Secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Amar Takdjout, a souligné que la décision du président de la République de n’inclure aucun impôt impactant le pouvoir d’achat des citoyens et d’intégrer des augmentations de salaires dans le PLF 2027 traduit “la concrétisation effective des engagements du président de la République envers les travailleurs” et témoigne de “sa volonté politique sincère de préserver le pouvoir d’achat des citoyens”.

Se félicitant du processus d’amélioration du pouvoir d’achat engagé par le président de la République depuis 2024 jusqu’à la dernière décision, M. Takdjout a qualifié ces mesures d'”acquis majeur”, soulignant que “la préservation de l’impact positif des transferts sociaux et des augmentations de salaires exige une économie nationale solide et une maîtrise des niveaux des prix”.

Dans ce contexte, le SG de l’UGTA a mis l’accent sur “la nécessité de lutter contre la spéculation illicite à travers la mise en place de mécanismes gouvernementaux efficaces pour la régulation du marché national”.

Ces préoccupations, a-t-il dit, cadrent avec les orientations données par le président de la République lors de ses rencontres périodiques avec les médias, mettant en exergue “l’importance d’une prise de conscience collective, au sein de la société, quant à l’ampleur des fluctuations économiques extérieures”.

Le Secrétaire général de la Centrale syndicale a, par ailleurs, souligné “l’importance de codifier l’activité commerciale afin de consacrer le principe de transparence, en conférant aux acteurs sur le terrain une identité économique et sociale”, à travers “l’adhésion aux chambres de commerce et aux organisations professionnelles”, ce qui “permettra de mettre fin à l’activité informelle et à la non-facturation, tout en garantissant la protection des acquis des travailleurs”.

Le président de l’organisation algérienne de défense du consommateur “Himayatec”, Mohamed Aissaoui, a, lui aussi, salué les décisions du Conseil des ministres dans leur volet relatif à l’intégration d’augmentations de

salaires dans le PLF 2027, en veillant à n’inclure aucun impôt impactant le pouvoir d’achat des citoyens, soulignant “l’importance de ces mesures dans la consolidation des acquis réalisés ces dernières années”.

Dans ce contexte, M. Aissaoui a jugé “nécessaire d’accompagner ces mesures par des mécanismes de contrôle rigoureux permettant de mettre fin aux pratiques de monopole et de spéculation illicites sur le marché intérieur et de contribuer à la stabilité des prix et à la préservation de l’effet des augmentations décidées”.

Abondant dans le même sens, l’économiste Houari Tigharsi a relevé l’importance majeure des décisions du président de la République de n’inclure aucun impôt susceptible d’impacter le pouvoir d’achat des citoyens, y voyant “la concrétisation effective de ses engagements”.

Cette orientation montre clairement que “la protection du pouvoir d’achat des citoyens algériens ne relève pas de simples mesures conjoncturelles, mais est placé au cœur même des politiques publiques de l’Etat”.