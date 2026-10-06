Le calendrier des examens trimestriels et des vacances scolaires publié

Le ministère de l’Education nationale a annoncé, lundi dans un communiqué, le calendrier des examens trimestriels des trois cycles d’enseignement ainsi que des vacances scolaires de l’année 2026-2027.

Pour le cycle de l’enseignement primaire, les examens du premier trimestre se dérouleront du 6 au 10 décembre 2026, ceux du deuxième trimestre étant fixés les 2, 3, 4, 7 et 8 mars 2027 et ceux du troisième trimestre du 23 au 27 mai 2027, selon le calendrier.

Concernant le cycle de l’enseignement moyen, les examens du premier trimestre pour les 1re, 2e et 3e année débuteront le 6 décembre 2026 et se poursuivront jusqu’au 10 du même mois. Les examens du 2e trimestre sont programmés les 2, 3, 4, 7 et 8 mars 2027, ceux du 3e trimestre étant fixés du 23 au 27 mai 2027.

Pour la 4e année moyenne, les examens auront lieu du 9 au 11 mai 2027.

S’agissant du cycle de l’enseignement secondaire, les examens du premier trimestre, pour les 1re et 2e année, se dérouleront du 6 au 10 décembre 2026, ceux du deuxième trimestre auront lieu les 2, 3, 4, 7 et 8 mars 2027, tandis que ceux du troisième trimestre sont programmés du 23 au 27 mai 2027.

Les examens de la 3e année secondaire auront lieu du 9 au 13 mai 2027

En ce qui concerne le planning des vacances scolaires, le ministère de l’Education nationale a fixé les vacances d’automne du mardi 27 octobre 2026 au soir au lundi 2 novembre 2026 au matin, tandis que celles d’hiver s’étendront du jeudi 17 décembre 2026 au soir jusqu’au dimanche 3 janvier 2027 au matin.

Par ailleurs, les vacances de printemps débuteront du jeudi 18 mars 2027 au soir pour prendre fin le dimanche 4 avril 2027 au matin. Les vacances d’été, pour leur part, commenceront après la finalisation des évaluations du troisième trimestre, des examens de rattrapage et de leur correction collective.

Le congé annuel du personnel a été fixé au jeudi 8 juillet 2027 au soir pour les enseignants de toutes les régions. Concernant le personnel administratif, il débutera le jeudi 22 juillet 2027 au soir pour les premières et deuxième zones, et le jeudi 15 juillet 2027 au soir pour la troisième zone.

A cette occasion, le ministère a invité l’ensemble des établissements d’enseignement publics et privés ainsi que les membres de la communauté éducative au respect de ce calendrier, afin de garantir le bon déroulement de l’année scolaire, l’optimisation du planning pédagogique et le maintien de conditions propices à la réussite des élèves.

APS