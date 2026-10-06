Air Algérie reprendra ses vols vers Tripoli fin octobre

La compagnie nationale Air Algérie reprendra, à partir du 28 octobre, ses vols à destination de Tripoli (Libye), à raison de deux vols par semaine, a appris l’APS auprès de la compagnie.

Cette ligne desservira l’aéroport international de Mitiga (le nouvel aéroport) dans la capitale libyenne les mercredis et vendredis.

Elle s’inscrit dans le cadre du renforcement des dessertes aériennes au départ et à destination des différentes capitales africaines, permettant ainsi à l’aéroport international d’Alger (Houari-Boumediene) de renforcer son statut de “hub”, conformément à la dynamique que connaît le transporteur national, notamment après le renforcement de sa flotte par de nouveaux appareils.

Dans ce cadre, plusieurs lignes ont été récemment ouvertes ou relancées vers plusieurs villes d’Afrique, d’Europe et d’Asie, notamment vers N’Djamena (Tchad), Libreville (Gabon), Luanda (Angola), Manchester

Royaume-Uni), Berlin (Allemagne) et Doha (Qatar).