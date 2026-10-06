Viandes rouges: Signature de deux accords de coopération entre l’Algérie et l’Espagne

Deux accords de coopération dans la filière des viandes rouges, ont été signés, lundi à Alger, entre des organismes algériens et espagnols, en marge d’une rencontre bilatérale sous le thème “Unir les marchés, renforcer le secteur”.

Le premier accord a été signé entre l’Algérienne des viandes rouges (ALVIAR) et les organisations interprofessionnelles espagnoles INTEROVIC et PROVACUNO, et le deuxième entre ces dernières et le Syndicat national des importateurs de viandes rouges.

A cette occasion, le Président directeur général d’ALVIAR (filiale du groupe AGROLOG), Mohamed Rezgui, a affirmé que la convention-cadre qui vient d’être signée avec les deux organismes espagnols vise notamment à favoriser l’échange d’informations et d’expériences, l’amélioration des races animales ainsi que la coopération dans le domaine logistique.

Par ailleurs, concernant les préparatifs pour le mois de Ramadhan, le même responsable a fait savoir que le groupe AGROLOG prend, conformément aux directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et en coordination avec le ministère du Commerce, toutes les dispositions nécessaires pour répondre à la demande durant le mois sacré.

Pour sa part, le porte-parole du Syndicat national des importateurs algériens de viandes rouges, Sofiane Bahbou, a indiqué que les préparatifs pour le mois du Ramadhan étaient engagés près de six mois à l’avance, soulignant que “toutes les quantités nécessaires seront importées” afin d’éviter toute rupture d’approvisionnement.

Il a également souligné que le partenariat avec les opérateurs espagnols devrait favoriser leur implantation en Algérie, notamment dans la modernisation des abattoirs et le développement de l’élevage intensif dans le Sud, à travers l’apport de technologies et de savoir-faire.

De son côté, l’ambassadeur d’Espagne en Algérie, M. Ramiro Fernandez Bachiller, a exprimé la volonté de son pays, premier fournisseur de viandes rouges de l’Algérie, d’aller au-delà des échanges commerciaux pour développer une coopération bilatérale durable dans le secteur de l’élevage.

La conseillère économique et commerciale de l’ambassade, Cristina E. Olazabal Valiente, a rappelé pour sa part que l’Algérie constituait la première destination hors Union européenne des exportations espagnoles de viande bovine.

La rencontre s’est clôturée par des rencontres B2B entre les opérateurs économiques algériens et espagnols, consacrées à l’examen des opportunités de coopération et de partenariat dans la filière des viandes rouges.

APS