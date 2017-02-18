تساءل موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، الأحد، عن مدى التزام إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب في البحث عن تسوية سياسية للنزاع في سوريا، قبل أيام من استئناف محادثات جنيف بين طرفي النزاع برعاية المنظمة الدولية.
وقال دي ميستورا متحدثا في مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في ألمانيا: "أين هي الولايات المتحدة من كل ذلك؟ لا يمكنني أن أجيبكم، لأنني لا أعرف"، مشيرا إلى أن الإدارة الجديدة لا تزال تعمل على وضع أولوياتها بهذا الصدد.
وأوضح دي ميستورا أن المحادثات التي ستجري في 23 فيفري بجنيف ستهدف إلى معرفة ما إذا كانت هناك فرصة لإحراز تقدم في المفاوضات السياسية.
وأضاف مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا للوفود المشاركة في مؤتمر ميونيخ الأمني في إشارة إلى محادثات وقف إطلاق النار المنفصلة في آستانة عاصمة قازاخستان بين تركيا وروسيا وإيران "آستانة فقط لوقف الاعتداءات وجنيف تهدف لمعرفة ما إذا كانت هناك فرصة لمحادثات سياسية."
وتابع المتحدث، أن محادثات جنيف ستجري على أساس القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي.
وقال "لا يمكنني أن أقول لكم إن كانت ستنجح ولكن علينا أن نعمل على أن تكون هناك قوة دفع حتى إذا لم يكن من الممكن أن يصمد وقف إطلاق النار طويلا إن لم يكن هناك (حل) سياسي."
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماركون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1زوجة الرئيس الصهيوني أظهرت ساقيها في حضرة ترامب!
2سيف الإسلام القذافي: هذا ما حصل في ليبيا منذ 17 فيفري 2011
3صورة "مروعة" لكيم جونغ نام بعد تسميمه
4"جدار بشري" على حدود المكسيك مع أمريكا تنديداً بترامب
5ترامب يعمل على "نسخة مبسطة" من حظر السفر
Français English
الرأي
عمار يزلي
عودة "السي الطاهر"!
جمال لعلامي
متحرّشون يسدّون الشهية!
عبد الناصر
كلمات "ماكرون" ولكمات "كلاي"!
حبيب راشدين
طاقية الإخفاء لـ"وفودٍ إسرائيلية" إلى الجزائر
جمال لعلامي
"ماقرون" ماكرون!
حسين لقرع
مؤامرة صهيونية عربية خطيرة
التهامي مجوري
L’ex: pression
سلطان بركاني
عذاب القبر.. بين المهوّلين والمنكرين
سليم قلالة
فلسطين 1948 التي نسيناها
معلومي ياسين
لكل فرعون موسى.. يا حياتو
الفيديو
أم تلقي رضيعها في النهر وسائق أجرة ينقذه بأعجوبة!
لعنة التاريخ تطارد الساسة الفرنسيين
"سربانتس".. مغارة أديب إسبانيا الأكبر في الجزائر
يوم بدون مهاجرين في أمريكا!!
مفاجأة جديدة في أروقة الإدارة الأمريكية
نظرة تاريخية عن "حل الدولتين"
ترامب: حل الدولتين "ليس السبيل الوحيد" لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
أبناء يقيمون حفلة لوالدتهم بعدما تزوج والدهم عليها!
جائزة "وورلد بريس فوتو" لصورة قتل السفير الروسي بأنقرة
هاجس اللّانضباط في الأندية ..نقطة سوداء تخرق المنظومة الكروية في الجزائر
دي ميستورا يتساءل: أين هو التزام ترامب بالوضع السوري؟
سكاي نيوز
تساءل موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، الأحد، عن مدى التزام إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب في البحث عن تسوية سياسية للنزاع في سوريا، قبل أيام من استئناف محادثات جنيف بين طرفي النزاع برعاية المنظمة الدولية.
تغطيات ذات صلة
السعودية: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب العالمي
دي ميستورا يتساءل: أين هو التزام ترامب بالوضع السوري؟
الجيش العراقي يعلن انطلاق عملية استعادة الساحل الأيمن للموصل
ترامب يعمل على "نسخة مبسطة" من حظر السفر
فرنسا تحذر الولايات المتحدة من محاولة تقسيم الأوروبيين
وقال دي ميستورا متحدثا في مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في ألمانيا: "أين هي الولايات المتحدة من كل ذلك؟ لا يمكنني أن أجيبكم، لأنني لا أعرف"، مشيرا إلى أن الإدارة الجديدة لا تزال تعمل على وضع أولوياتها بهذا الصدد.
وأوضح دي ميستورا أن المحادثات التي ستجري في 23 فيفري بجنيف ستهدف إلى معرفة ما إذا كانت هناك فرصة لإحراز تقدم في المفاوضات السياسية.
وأضاف مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا للوفود المشاركة في مؤتمر ميونيخ الأمني في إشارة إلى محادثات وقف إطلاق النار المنفصلة في آستانة عاصمة قازاخستان بين تركيا وروسيا وإيران "آستانة فقط لوقف الاعتداءات وجنيف تهدف لمعرفة ما إذا كانت هناك فرصة لمحادثات سياسية."
وتابع المتحدث، أن محادثات جنيف ستجري على أساس القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي.
وقال "لا يمكنني أن أقول لكم إن كانت ستنجح ولكن علينا أن نعمل على أن تكون هناك قوة دفع حتى إذا لم يكن من الممكن أن يصمد وقف إطلاق النار طويلا إن لم يكن هناك (حل) سياسي."