غلق ملف مكاتب الصرف نهائيا.. لوكال: سنصرف احتياطي "الدوفيز" بحذر.. وأسعار الدينار ستستقر في 2017

أكد محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، بأن الحكومة ستتعامل بحذر مع احتياطي الصرف الذي بلغ مع نهاية ديسمبر الفارط، 114 مليار دولار، مشيرا إلى أن سياسة الحكومة القائمة على ضبط عملية الاستيراد ستسمح بتراجع ملحوظ في استهلاك العملة الصعبة.

وقال محمد لوكال، على هامش أشغال اللجنة المختلطة الجزائرية الألمانية، الثلاثاء، بفندق الأوراسي، بأن أسعار الدينار ستعرف استقرارا سنة 2017، وبالمقابل فصل نهائيا في ملف فتح مكاتب صرف بالجزائر، مشيرا إلى أن هذا الملف مغلق في الوقت الراهن.