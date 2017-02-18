سنصرف احتياطي "الدوفيز" بحذر.. وأسعار الدينار ستستقر في 2017
2017/02/213550
إيمان. ك
صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق
أكد محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، بأن الحكومة ستتعامل بحذر مع احتياطي الصرف الذي بلغ مع نهاية ديسمبر الفارط، 114 مليار دولار، مشيرا إلى أن سياسة الحكومة القائمة على ضبط عملية الاستيراد ستسمح بتراجع ملحوظ في استهلاك العملة الصعبة.
وقال محمد لوكال، على هامش أشغال اللجنة المختلطة الجزائرية الألمانية، الثلاثاء، بفندق الأوراسي، بأن أسعار الدينار ستعرف استقرارا سنة 2017، وبالمقابل فصل نهائيا في ملف فتح مكاتب صرف بالجزائر، مشيرا إلى أن هذا الملف مغلق في الوقت الراهن.
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غلق ملف مكاتب الصرف نهائيا.. لوكال:
سنصرف احتياطي "الدوفيز" بحذر.. وأسعار الدينار ستستقر في 2017
إيمان. ك
صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق
أكد محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، بأن الحكومة ستتعامل بحذر مع احتياطي الصرف الذي بلغ مع نهاية ديسمبر الفارط، 114 مليار دولار، مشيرا إلى أن سياسة الحكومة القائمة على ضبط عملية الاستيراد ستسمح بتراجع ملحوظ في استهلاك العملة الصعبة.
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وقال محمد لوكال، على هامش أشغال اللجنة المختلطة الجزائرية الألمانية، الثلاثاء، بفندق الأوراسي، بأن أسعار الدينار ستعرف استقرارا سنة 2017، وبالمقابل فصل نهائيا في ملف فتح مكاتب صرف بالجزائر، مشيرا إلى أن هذا الملف مغلق في الوقت الراهن.