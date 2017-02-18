أعلن أسامة الشعيبي، السفير السعودي في جاكرتا، الأربعاء 22 فيفري، إطلاق سراح 120 من رعايا المملكة، تم احتجازهم في إندونيسيا لساعات.
وقال الشعيبي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما حصل فجر هذا اليوم لـ120 سعوديا غير مبرر ولا يقبله عقل".
وأكد إطلاق سراح السعوديين، قائلا إنه: "بالاتصالات مع المسؤولين في هرم الحكومة الإندونيسية، تم وقف الحافلات (التي تم احتجاز السعوديين داخلها) وإنزال المواطنين داخل مقر السفارة السعودية".
وأضاف: "تم استعادة جوازاتهم بعد أخذها من ضابط الجوازات الإندونيسي وتسليمها لهم وإعادتهم لمكان إقامتهم"، مشيرا إلى أنه: "تم إشعار وزارة الخارجية السعودية بالحدث وما تم حياله".
وقال السفير السعودي إنه تم الاستفسار من الخارجية الإندونيسية عن سبب "الإجراء الخاطئ والمجحف"، وتم "تزويدها بصور للمتسببين من ضباط الجوازات في تصرفهم" الذي وصفه بأنه "عنيف وتعسفي".
وبين أن السفارة ستبحث: "عبر القنوات القانونية والدبلوماسية مع الأخوة الإندونيسيين الأسباب".
يذكر أن وسائل الإعلام السعودية، كانت قد ذكرت أن الشرطة الإندونيسية احتجزت السعوديين في أعقاب حملة في منطقة "بونشاك" في الجبل الأخضر(على بعد 80 كيلومترا من العاصمة جاكرتا)، دون أي أسباب واضحة، وقامت باحتجاز جوازات سفرهم.
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إطلاق سراح 120 سعوديا بعد احتجازهم في إندونيسيا
الأناضول
أعلن أسامة الشعيبي، السفير السعودي في جاكرتا، الأربعاء 22 فيفري، إطلاق سراح 120 من رعايا المملكة، تم احتجازهم في إندونيسيا لساعات.
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وقال الشعيبي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما حصل فجر هذا اليوم لـ120 سعوديا غير مبرر ولا يقبله عقل".
وأكد إطلاق سراح السعوديين، قائلا إنه: "بالاتصالات مع المسؤولين في هرم الحكومة الإندونيسية، تم وقف الحافلات (التي تم احتجاز السعوديين داخلها) وإنزال المواطنين داخل مقر السفارة السعودية".
وأضاف: "تم استعادة جوازاتهم بعد أخذها من ضابط الجوازات الإندونيسي وتسليمها لهم وإعادتهم لمكان إقامتهم"، مشيرا إلى أنه: "تم إشعار وزارة الخارجية السعودية بالحدث وما تم حياله".
وقال السفير السعودي إنه تم الاستفسار من الخارجية الإندونيسية عن سبب "الإجراء الخاطئ والمجحف"، وتم "تزويدها بصور للمتسببين من ضباط الجوازات في تصرفهم" الذي وصفه بأنه "عنيف وتعسفي".
وبين أن السفارة ستبحث: "عبر القنوات القانونية والدبلوماسية مع الأخوة الإندونيسيين الأسباب".
يذكر أن وسائل الإعلام السعودية، كانت قد ذكرت أن الشرطة الإندونيسية احتجزت السعوديين في أعقاب حملة في منطقة "بونشاك" في الجبل الأخضر(على بعد 80 كيلومترا من العاصمة جاكرتا)، دون أي أسباب واضحة، وقامت باحتجاز جوازات سفرهم.