قال التلفزيون الرسمي، إن القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة التي تضيق الخناق على الشطر الغربي من مدينة الموصل الذي لا يزال تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) اقتحمت مطار المدينة الرئيسي وقاعدة عسكرية قريبة، الخميس.
وقال صباح النعمان المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب للتلفزيون العراقي، إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب ووحدة خاصة من وزارة الداخلية تعرف باسم قوات الرد السريع، دخلت المطار، في وقت مبكر الخميس، ومعسكر الغزلاني القريب.
وقال النعمان: "باشرت قواتنا صباح اليوم عملية اقتحام مطار الموصل ومعسكر الغزلاني لطرد إرهابيي داعش. نستطيع القول، إن المطار ساقط عسكرياً ونحتاج وقتاً قصيراً للسيطرة عليه كلياً".
وبعد طرد التنظيم المتشدد من شرق الموصل الشهر الماضي سعت القوات العراقية إلى السيطرة على المطار واستخدامه كنقطة انطلاق للهجوم على الشطر الغربي من ثاني أكبر مدن العراق.
وسيطر مقاتلو "داعش" على المطار والقاعدة العسكرية التي تضم ثكنات ومناطق للتدريب وتقع قرب الطريق السريع الذي يربط بغداد بالموصل حينما اجتاحوا الموصل في جوان 2014.
ويمكن أن يمثل استعادة السيطرة على الموصل نهاية الشطر العراقي من "دولة الخلافة" التي أعلنها التنظيم المتشدد من المدينة بعد أن بسط سيطرته على مساحات واسعة من العراق وسوريا.
وتضم الحملة 100 ألف جندي من القوات العراقية ومقاتلين أكراد وشيعة.
وحققت القوات مكاسب سريعة منذ بداية العام وهو ما عزاه مسؤولون عسكريون إلى الاستعانة بتكتيكات جديدة وتحسين أساليب التنسيق.
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القوات العراقية تقتحم مطار الموصل
رويترز - الشروق أونلاين
قال التلفزيون الرسمي، إن القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة التي تضيق الخناق على الشطر الغربي من مدينة الموصل الذي لا يزال تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) اقتحمت مطار المدينة الرئيسي وقاعدة عسكرية قريبة، الخميس.
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وقال صباح النعمان المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب للتلفزيون العراقي، إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب ووحدة خاصة من وزارة الداخلية تعرف باسم قوات الرد السريع، دخلت المطار، في وقت مبكر الخميس، ومعسكر الغزلاني القريب.
وقال النعمان: "باشرت قواتنا صباح اليوم عملية اقتحام مطار الموصل ومعسكر الغزلاني لطرد إرهابيي داعش. نستطيع القول، إن المطار ساقط عسكرياً ونحتاج وقتاً قصيراً للسيطرة عليه كلياً".
وبعد طرد التنظيم المتشدد من شرق الموصل الشهر الماضي سعت القوات العراقية إلى السيطرة على المطار واستخدامه كنقطة انطلاق للهجوم على الشطر الغربي من ثاني أكبر مدن العراق.
وسيطر مقاتلو "داعش" على المطار والقاعدة العسكرية التي تضم ثكنات ومناطق للتدريب وتقع قرب الطريق السريع الذي يربط بغداد بالموصل حينما اجتاحوا الموصل في جوان 2014.
ويمكن أن يمثل استعادة السيطرة على الموصل نهاية الشطر العراقي من "دولة الخلافة" التي أعلنها التنظيم المتشدد من المدينة بعد أن بسط سيطرته على مساحات واسعة من العراق وسوريا.
وتضم الحملة 100 ألف جندي من القوات العراقية ومقاتلين أكراد وشيعة.
وحققت القوات مكاسب سريعة منذ بداية العام وهو ما عزاه مسؤولون عسكريون إلى الاستعانة بتكتيكات جديدة وتحسين أساليب التنسيق.