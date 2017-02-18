احتضن مسجد الأمير عبد القادر وسط البويرة، الخميس، إشهار شاب فرنسي إسلامه أمام جمع غفير من المصلين بعد صلاة الظهر، حيث اختار "عبد الله" اسما له وسط تكبيرات الحاضرين.
الفرنسي المسلم الذي كان يدعى "ميشال إيليو"، صاحب 36 سنة، كان يعمل بإحدى المساحات التجارية بفرنسا قبل أن يتعرف على فتاة جزائرية تنحدر من البويرة، ناويا الزواج بها، حيث اشترطت عليه الدخول في الإسلام، وهو ما مكنه من اكتشاف تعاليم هذا الدين والاقتناع بها، حسب ما أدلى به، معبرا عن سعادته لانضمامه إلى إخوانه المسلمين، كما قال، شاكرا زوجته المسلمة وصهره الذي قام بجميع الإجراءات من أجل احتضانه بينهم وتحت سقف دينهم.
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فرنسي يشهر إسلامه بمسجد الأمير عبد القادر بالبويرة
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احتضن مسجد الأمير عبد القادر وسط البويرة، الخميس، إشهار شاب فرنسي إسلامه أمام جمع غفير من المصلين بعد صلاة الظهر، حيث اختار "عبد الله" اسما له وسط تكبيرات الحاضرين.
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وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون
غراس الجنان
الفرنسي المسلم الذي كان يدعى "ميشال إيليو"، صاحب 36 سنة، كان يعمل بإحدى المساحات التجارية بفرنسا قبل أن يتعرف على فتاة جزائرية تنحدر من البويرة، ناويا الزواج بها، حيث اشترطت عليه الدخول في الإسلام، وهو ما مكنه من اكتشاف تعاليم هذا الدين والاقتناع بها، حسب ما أدلى به، معبرا عن سعادته لانضمامه إلى إخوانه المسلمين، كما قال، شاكرا زوجته المسلمة وصهره الذي قام بجميع الإجراءات من أجل احتضانه بينهم وتحت سقف دينهم.