وقعت صدامات، الجمعة، بين مئات المتظاهرين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في مناسبة ذكرى المجزرة التي ارتكبها مستوطن يهودي متطرف عام 1994، كما أفادت وكالة فرانس برس.
وحاول مئات الجنود تفريق التظاهرة مستخدمين الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. ونشر جيش الاحتلال شاحنات لرش المتظاهرين بالمياه. ورد الفلسطينيون برشق الحجارة.
وقام مستوطنون إسرائيليون يقيمون في وسط مدينة الخليل برشق الحجارة تجاه المتظاهرين.
ونظمت التظاهرة في ذكرى المجزرة التي ارتكبها المستوطن اليهودي باروخ غولدشتاين في 25 فيفري 1994 حين قتل بسلاحه الرشاش 29 مصلياً فلسطينياً وأصاب أكثر من مائة داخل الحرم الإبراهيمي.
والخليل كبرى مدن الضفة الغربية المحتلة، والتي تضم 200 ألف نسمة، هي المنطقة الوحيدة التي يقيم في وسطها 500 مستوطن إسرائيلي بحماية آلاف الجنود والكتل الإسمنتية.
المدينة التي كانت في السابق مدينة تجارية مزدهرة أصبحت بؤرة عنف حيث يشتد فيها التوتر بشكل خاص في محيط الحرم الإبراهيمي في المدينة القديمة. وحصلت فيها عدة هجمات واستشهد العديد من الشبان الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال.
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مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال في الخليل
أ ف ب - الشروق أونلاين
وقعت صدامات، الجمعة، بين مئات المتظاهرين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في مناسبة ذكرى المجزرة التي ارتكبها مستوطن يهودي متطرف عام 1994، كما أفادت وكالة فرانس برس.
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وحاول مئات الجنود تفريق التظاهرة مستخدمين الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. ونشر جيش الاحتلال شاحنات لرش المتظاهرين بالمياه. ورد الفلسطينيون برشق الحجارة.
وقام مستوطنون إسرائيليون يقيمون في وسط مدينة الخليل برشق الحجارة تجاه المتظاهرين.
ونظمت التظاهرة في ذكرى المجزرة التي ارتكبها المستوطن اليهودي باروخ غولدشتاين في 25 فيفري 1994 حين قتل بسلاحه الرشاش 29 مصلياً فلسطينياً وأصاب أكثر من مائة داخل الحرم الإبراهيمي.
والخليل كبرى مدن الضفة الغربية المحتلة، والتي تضم 200 ألف نسمة، هي المنطقة الوحيدة التي يقيم في وسطها 500 مستوطن إسرائيلي بحماية آلاف الجنود والكتل الإسمنتية.
المدينة التي كانت في السابق مدينة تجارية مزدهرة أصبحت بؤرة عنف حيث يشتد فيها التوتر بشكل خاص في محيط الحرم الإبراهيمي في المدينة القديمة. وحصلت فيها عدة هجمات واستشهد العديد من الشبان الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال.