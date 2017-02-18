حادثة وقعت في البرلمان قبل سنتين وسط التعتيم الأفالان يستضيف حفيدة "قاطع الآذان"!

كشفت صورة تداولها نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، الجمعة، عن نزول الفرنسية "فريال فوران" حفيدة الباشاغا "سي بوعزيز بن قانة" ضيفة على كتلة حزب جبهة التحرير الوطني في المجلس الشعبي الوطني!

أظهرت الصورة المرفقة – جرى التأكد من صدقيتها -، أعضاء الكتلة البرلمانية للأفالان بصحبة مؤلفة الكتاب المسموم "سي بوعزيز بن قانة آخر ملوك الزيبان" والذي مارست فيه المعنية دعاية مجانية جنحت إلى تزييف الذاكرة والعبث بالتاريخ وتمجيد الخونة!

وفيما لم يتسن الحصول على تعليق من "محمد جميعي" رئيس الكتلة البرلمانية لتشكيلة الغالبية، توصلنا بعد طول بحث إلى أنّ الحادثة وقعت في جانفي 2015، وكان ذلك غداة زيارة "فوران" للجزائر آنذاك بصفتها رئيسة "تجمع الجمهوريين الفرانكو جزائريين"، علما أنّها حظيت في ذاك الوقت باستضافة للمرة الأولى على التلفزيون الجزائري، حيث ظهرت في برنامج "مرحبا الجزائر" على قناة "كنال ألجيري"، قبل أن تستفيد من "ضيافة" ثانية قبل 72 ساعة، وهي فضيحة التزمت معها جبهة التحرير بالصمت المطبق تماما مثل باقي التشكيلات السياسية والمنظمات الثورية والجمعيات والمؤرخين.

المثير في المسألة، هو التعتيم الذي غلّف استضافة الأفالان لـ "فوران" قبل 25 شهرا، بما يطرح عدة استفهامات حول مؤدى سلوك الحزب العتيد الذي ظلّ يشدّد في أدبياته وخطاباته على رفضه تمجيد الأعمال الإجرامية في الجزائر إبّان الاستعمار والإشادة بما قام به الحركى إزاء الجزائريين، فكيف سيكون ردّ الأمين العام الحالي "جمال ولد عباس" على استضافة نوابه لحفيدة الخائن "قاطع الآذان" وتحت قبة المؤسسة التشريعية؟، كما سوف يتعاطى قادة الأفالان مع دفاع "فوران" عما اقترفه جدها من بشاعات ضدّ مواطنيه، وتصنيفها قطع السفّاح لتسعمائة أذن للشهداء ضمن خانة "علامة الانتصار" التي كانت منتشرة في أوساط القبائل؟، وماذا سيقول الجبهويون بشأن أراجيف "فوران" بشأن دور جدها في إنهاء ثورة "الزعاطشة" (نوفمبر 1849) وتنكيله بجثث الشهداء، على أنّه "يندرج ضمن صراعات قبلية" (..)، مبرّرة عمالة "بن قانة" رفقة آخرين، بأنّهم "اضطروا للاعتراف بفرنسا خشية حصول مجاعة كانت ستبتلع مواطنيهم".