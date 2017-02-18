بعد ما كان مقررا أن يمثل كل من عميد الأغنية السوفية محمد محبوب والشاب طارق العنابي الملقب بـtarekbonois ، الجزائر في أكبر مهرجان فني بتونس "ذبذبات الصحراء"، وبالضبط بمحافظة "قبلي"، أين سيشهد المهرجان عدة مشاركات فنية من تونس ومن بعض الدول العربية.. سافر "محبوب" بمفرده لتونس ليكون ممثلا وحيدا للجزائر، بينما تعذر على الشاب طارق العنابي المشاركة بسبب تواجده في مصر. وعليه صوّر طارق فيديو بثه عبر صفحته الخاصة على "فايسبوك" اعتذر خلاله عن عدم المشاركة في المهرجان.
وحسب معلومات خاصة بـ"الشروق"، فإن طارق يتواجد بمصر لتحضير برنامج خاص عن الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، حيث من المفترض أن يصور عددا من اللقاءات مع بعض الأسماء الفنية العربية التي عرفت "أميرة الطرب" عن قرب، وأيضا لتصوير كليب جديد من ألبومه "فور فور".
من جهته، سيقدم عميد الأغنية السوفية محمد محبوب بمهرجان "ذبذبات الصحراء" أكثر من أغنية، بما فيها أغنية خاصة بتونس سيقدمها كعربون محبة للبلد الشقيق.
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فيما اعتذر طارق العنابي عن المشاركة بسبب وردة الجزائرية؟؟
محمد محبوب يمثل الجزائر في مهرجان "ذبذبات الصحراء" بتونس
رابح / ع
بعد ما كان مقررا أن يمثل كل من عميد الأغنية السوفية محمد محبوب والشاب طارق العنابي الملقب بـtarekbonois ، الجزائر في أكبر مهرجان فني بتونس "ذبذبات الصحراء"، وبالضبط بمحافظة "قبلي"، أين سيشهد المهرجان عدة مشاركات فنية من تونس ومن بعض الدول العربية.. سافر "محبوب" بمفرده لتونس ليكون ممثلا وحيدا للجزائر، بينما تعذر على الشاب طارق العنابي المشاركة بسبب تواجده في مصر. وعليه صوّر طارق فيديو بثه عبر صفحته الخاصة على "فايسبوك" اعتذر خلاله عن عدم المشاركة في المهرجان.
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وحسب معلومات خاصة بـ"الشروق"، فإن طارق يتواجد بمصر لتحضير برنامج خاص عن الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، حيث من المفترض أن يصور عددا من اللقاءات مع بعض الأسماء الفنية العربية التي عرفت "أميرة الطرب" عن قرب، وأيضا لتصوير كليب جديد من ألبومه "فور فور".
من جهته، سيقدم عميد الأغنية السوفية محمد محبوب بمهرجان "ذبذبات الصحراء" أكثر من أغنية، بما فيها أغنية خاصة بتونس سيقدمها كعربون محبة للبلد الشقيق.