وصلت المحادثات بشأن قائمة العاصمة على مستوى التحالف من أجل النهضة والعدالة والبناء إلى طريق مسدود، بعد أن تشبثت حركة النهضة بأحقيتها في ترؤس القائمة، وفق التقسيم الذي تم الاتفاق عليه بين الأحزاب الثلاثة في جلسات التحالف.
وعلى بعد نحو أقل من أسبوع من آجال نهاية إيداع الترشيحات، ما يزال الاحتقان سيد الموقف في ظل تمسك كل طرف بتصوره، فجبهة العدالة تصر على الدفع بالنائب حسن عريبي وحركة البناء تقدم اسم سليمان شنين بديلا، وكلاهما مرفوضان من قبل النهضة باعتبارها صاحبة أحقية تصدر قائمة العاصمة، الأمر الذي ينذر بانفجار قد يعصف حتى بمصير التحالف الذي لم ينقض من عمره سوى أشهر قليلة.
وقد راعى هذا التقسيم العنصر المتعلق بجمع نسبة الـ 4 بالمائة التي يشترطها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، وهي الورقة التي تخدم النهضة أكثر من غيرها بحكم مشاركتها في التحالف الأخضر في التشريعيات الأخيرة.
وإن كانت قوة الضغط مصدرها محيط جاب الله الباحث عن ترسيم حسين عريبي، إلا أن الرافضين لهذا المسعى في حركة النهضة، يدفعون بمبرر رفض قد يكون له تأثير كبير، وهي أن عريبي ليس محل إجماع الشركاء فضلا عن أنه دخل طرفا في الصراعات التي نشبت بين أجنحة السلطة في خلال السنتين الأخيرتين، وهو ما عزز المخاوف من أن يعاقب التحالف في العاصمة، بجريرة لم يكن له دور فيها.
ومعلوم أن اتفاق الأحزاب الثلاثة نص على أن تتصدر حركة النهضة رأس قائمة العاصمة، فيما استفادت جبهة العدالة والتنمية من تصدر قائمة عاصمة الشرق قسنطينة، أما عاصمة الغرب وهران فقد منحت لحركة البناء، وقد تم هذا التقسيم بناء على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي حققت فيها النهضة (كانت جزءا من تكتل الجزائر الخضراء) أرقاما قياسية في العاصمة بـ 15 مقعدا، فيما حصدت جبهة العدالة والتنمية مقعدين في قسنطينة، أما وهران فقد منحت لحركة البناء رغم أنها لم تشارك في التشريعيات الأخيرة.
ولمواجهة هذا التحدي، أخرجت النهضة ورقة أمينها العام السابق، يزيد بن عائشة، بعدما كان اسم النائب يوسف خبابة، مطروحا بقوة، غير أن تحفظ المكتب الولائي للعاصمة عليه (خبابة)، والدفع بالدكتور عبد الوهاب عبيدات بديلا عنه، كانا وراء تدخل الأمين العام للحركة، محمد ذويبي ليرجح كفة بن عائشة في الأخير.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1إرهابي يفجر نفسه في قلب مقر الأمن الحضري 13 بقسنطينة
2ولطاش: لم أقتل تونسي.. هم قتلوه!
3لوحات رقمية لتحرير المحاضر وتحديد المشبوهين والجناة بالحواجز ومسرح الجريمة
4ولد عباس: بوتفليقة بخير.. وبوضياف لم يترشح
5عمال "لانام" لتركيب السيارات وجني الخضر والفواكه!
Français English
الرأي
جمال لعلامي
..لا تصدّقوا!
رشيد ولدبوسيافة
الـ"بن قانات" كثيرون!
عمار يزلي
يناصب من لاحظ له من المناصب
جمال لعلامي
الجن" الأزرق والسيقان العارية!
عبد الناصر
الجن من المحاكم إلى المدارس!
حبيب راشدين
عرق دساس يقطع لسان العرب
جمال لعلامي
حتى لا ننسى!
حسين لقرع
قبل أن يصدر قانونٌ يجرِّم ثورة أول نوفمبر!
التهامي ماجوري
هكذا اختفى ملتقى الفكر الإسلامي؟
سلطان بركاني
تهافت الملاحدة
الفيديو
كندا.. ما هي دوافع الهجوم على مسجد بمقاطعة كيبيك؟
بوتين يجتمع بضباط من البحرية الروسية شاركوا بمهمات في سوريا
"إيش حيقولوا عنك؟!".. فيلم تطلقه نايك لتشجيع العربيات على ممارسة الرياضة
عائلة تحاول الانتحار حرقا احتجاجا على قرار هدم منزلها
هذه قصة السيدة التركية التي اعتقدوا أنها ماتت في مكة؟!
هل تعلم كم تبلغ تكاليف حماية عائلة ترامب؟
لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
أم تلقي رضيعها في النهر وسائق أجرة ينقذه بأعجوبة!
غياب الإجماع حول عريبي يدفع النهضة إلى التشبث برأس القائمة
قائمة "التحالف الإسلامي" بالعاصمة تصل إلى طريق مسدود
محمد مسلم
مسؤول الملف السياسي بجريدة الشروق
وصلت المحادثات بشأن قائمة العاصمة على مستوى التحالف من أجل النهضة والعدالة والبناء إلى طريق مسدود، بعد أن تشبثت حركة النهضة بأحقيتها في ترؤس القائمة، وفق التقسيم الذي تم الاتفاق عليه بين الأحزاب الثلاثة في جلسات التحالف.
تغطيات ذات صلة
386 ألف عطلة مرضية مزيفة خلال 2016
مشروع جمعية لتجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر
الحكومة تأمر وزارة التربية بتحيين المراسيم القديمة
قائمة "التحالف الإسلامي" بالعاصمة تصل إلى طريق مسدود
بدوي: سنتصدى لمحاولات المساس بأمن البلاد
وعلى بعد نحو أقل من أسبوع من آجال نهاية إيداع الترشيحات، ما يزال الاحتقان سيد الموقف في ظل تمسك كل طرف بتصوره، فجبهة العدالة تصر على الدفع بالنائب حسن عريبي وحركة البناء تقدم اسم سليمان شنين بديلا، وكلاهما مرفوضان من قبل النهضة باعتبارها صاحبة أحقية تصدر قائمة العاصمة، الأمر الذي ينذر بانفجار قد يعصف حتى بمصير التحالف الذي لم ينقض من عمره سوى أشهر قليلة.
وقد راعى هذا التقسيم العنصر المتعلق بجمع نسبة الـ 4 بالمائة التي يشترطها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، وهي الورقة التي تخدم النهضة أكثر من غيرها بحكم مشاركتها في التحالف الأخضر في التشريعيات الأخيرة.
وإن كانت قوة الضغط مصدرها محيط جاب الله الباحث عن ترسيم حسين عريبي، إلا أن الرافضين لهذا المسعى في حركة النهضة، يدفعون بمبرر رفض قد يكون له تأثير كبير، وهي أن عريبي ليس محل إجماع الشركاء فضلا عن أنه دخل طرفا في الصراعات التي نشبت بين أجنحة السلطة في خلال السنتين الأخيرتين، وهو ما عزز المخاوف من أن يعاقب التحالف في العاصمة، بجريرة لم يكن له دور فيها.
ومعلوم أن اتفاق الأحزاب الثلاثة نص على أن تتصدر حركة النهضة رأس قائمة العاصمة، فيما استفادت جبهة العدالة والتنمية من تصدر قائمة عاصمة الشرق قسنطينة، أما عاصمة الغرب وهران فقد منحت لحركة البناء، وقد تم هذا التقسيم بناء على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي حققت فيها النهضة (كانت جزءا من تكتل الجزائر الخضراء) أرقاما قياسية في العاصمة بـ 15 مقعدا، فيما حصدت جبهة العدالة والتنمية مقعدين في قسنطينة، أما وهران فقد منحت لحركة البناء رغم أنها لم تشارك في التشريعيات الأخيرة.
ولمواجهة هذا التحدي، أخرجت النهضة ورقة أمينها العام السابق، يزيد بن عائشة، بعدما كان اسم النائب يوسف خبابة، مطروحا بقوة، غير أن تحفظ المكتب الولائي للعاصمة عليه (خبابة)، والدفع بالدكتور عبد الوهاب عبيدات بديلا عنه، كانا وراء تدخل الأمين العام للحركة، محمد ذويبي ليرجح كفة بن عائشة في الأخير.