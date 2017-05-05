حذرت المنظمة الأممية للأغذية والزراعة "الفاو"، من احتمال اجتياح كبير لحشرة الصبار القرميزية للأراضي الجزائرية، داعية الجهات المعنية الإسراع في أخذ التدابير اللازمة من أجل التصدي لها بوضع خطة محكمة لمنع دخول هذه الحشرة الهالكة انطلاقا من حدودها لاسيما الغربية منها على اعتبار أن تموقع الحشرة حاليا متمركز بشكل ملفت بالأراضي المغربية.
وشددت المنظمة من لهجتها على ضرورة تحرك السلطات الجزائرية من اجل وضع خطة محكمة حتى يتم منع دخول هذه الحشرة التي يمكن لها أن تنتقل في قوالب الأعلاف وعلى ظهر المواشي كما بإمكانها القضاء على مئات الهكتارات من الصبار المتواجد بشكل كبير بشمال الوطن وهو ما سينعكس سلبا على تربية المواشي وعلى التغذية وبالتالي الاقتصاد ككل.
الحشرة الفتاكة التي تقترب حاليا شيئا فشيئا باتجاه الشرق، تؤكد المنظمة أنها قامت بوضع برنامج استعجالي بالمغرب للقضاء عليها والحرص على منعها من دخولها بلدان أخرى في المغرب العربي كالجزائر، تونس وليبيا التي يمتد فيها الصبار على مساحات هامة.
واعتبرت المنظمة أنها المرة الأولى التي تدخل فيها هذه الآفة إلى المنطقة، فان الأمر يتعلق حسبها بتأمين معارف وتكنولوجيات البلدان التي تتواجد بها حشرة الصبار القرمزية، كالمكسيك والبرازيل لاكتساب المعرف والتجارب، وهو ما يتطلب استقدام فرق من تونس والجزائر للاستفادة من تكوين مع الفرق المغربية حول سبل القضاء على هذه الحشرة والمبيدات البيولوجية اللازمة لها علاوة على تنظيم رحلة دارسة لفريق مغربي باتجاه المكسيك والبرازيل. يذكر أن اتصالنا بوزارة الفلاحة لمعرفة آخر الإجراءات المتخذة في هذا المجال باءت بالفشل.
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منظمة الفاو تحذر الجزائر من دخول حشرة الصبار الفطرية إلى أراضيها
راضية مرباح
حذرت المنظمة الأممية للأغذية والزراعة "الفاو"، من احتمال اجتياح كبير لحشرة الصبار القرميزية للأراضي الجزائرية، داعية الجهات المعنية الإسراع في أخذ التدابير اللازمة من أجل التصدي لها بوضع خطة محكمة لمنع دخول هذه الحشرة الهالكة انطلاقا من حدودها لاسيما الغربية منها على اعتبار أن تموقع الحشرة حاليا متمركز بشكل ملفت بالأراضي المغربية.
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وشددت المنظمة من لهجتها على ضرورة تحرك السلطات الجزائرية من اجل وضع خطة محكمة حتى يتم منع دخول هذه الحشرة التي يمكن لها أن تنتقل في قوالب الأعلاف وعلى ظهر المواشي كما بإمكانها القضاء على مئات الهكتارات من الصبار المتواجد بشكل كبير بشمال الوطن وهو ما سينعكس سلبا على تربية المواشي وعلى التغذية وبالتالي الاقتصاد ككل.
الحشرة الفتاكة التي تقترب حاليا شيئا فشيئا باتجاه الشرق، تؤكد المنظمة أنها قامت بوضع برنامج استعجالي بالمغرب للقضاء عليها والحرص على منعها من دخولها بلدان أخرى في المغرب العربي كالجزائر، تونس وليبيا التي يمتد فيها الصبار على مساحات هامة.
واعتبرت المنظمة أنها المرة الأولى التي تدخل فيها هذه الآفة إلى المنطقة، فان الأمر يتعلق حسبها بتأمين معارف وتكنولوجيات البلدان التي تتواجد بها حشرة الصبار القرمزية، كالمكسيك والبرازيل لاكتساب المعرف والتجارب، وهو ما يتطلب استقدام فرق من تونس والجزائر للاستفادة من تكوين مع الفرق المغربية حول سبل القضاء على هذه الحشرة والمبيدات البيولوجية اللازمة لها علاوة على تنظيم رحلة دارسة لفريق مغربي باتجاه المكسيك والبرازيل. يذكر أن اتصالنا بوزارة الفلاحة لمعرفة آخر الإجراءات المتخذة في هذا المجال باءت بالفشل.