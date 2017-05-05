تحضر التنسيقية الوطنية لنظار الثانويات، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، لتنظيم وقفات احتجاجية يوم الثلاثاء المقبل، المصادف لتاريخ 23 ماي الجاري، أمام مقرات عدة ولايات على مستوى الوطن، بكل من بومرداس وسطيف وسيدي بلعباس والجلفة.
كما كشفت التنسيقية الوطنية لنظار الثانويات في بيان لها، تحضيرها لإضراب وطني مفتوح، واعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية أو ما سمي بـ"مسيرة الكرامة" إلى المرادية، سيحدد تاريخه لاحقا، إضافة إلى دعوة لتلبية نداء المقاطعة من قبل نظار الثانويات على المستوى الوطني، وشل عملية التأطير لجميع الامتحانات الرسمية وأعمال نهاية السنة.
وجاءت هذه القرارات المتعلقة بالوقفات الاحتجاجية، ضد ما وصفته بسياسة الصمت والمماطلة، التي انتهجتها وزارة التربية، خلال التعاطي مع المطالب المطروحة، في الوقت الذي كان ينتظر فيه سلك نظار الثانويات إنصافهم، من خلال الإفراج عن عمل اللجنة الخاصة بمعالجة اختلالات القانون الأساسي لأسلاك التربية، ذلك على غرار بقية الأسلاك المتضررة من المرسوم 08-315.
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نظار الثانويات يهددون بشّل الامتحانات الرسمية
مريم.ز
تحضر التنسيقية الوطنية لنظار الثانويات، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، لتنظيم وقفات احتجاجية يوم الثلاثاء المقبل، المصادف لتاريخ 23 ماي الجاري، أمام مقرات عدة ولايات على مستوى الوطن، بكل من بومرداس وسطيف وسيدي بلعباس والجلفة.
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كما كشفت التنسيقية الوطنية لنظار الثانويات في بيان لها، تحضيرها لإضراب وطني مفتوح، واعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية أو ما سمي بـ"مسيرة الكرامة" إلى المرادية، سيحدد تاريخه لاحقا، إضافة إلى دعوة لتلبية نداء المقاطعة من قبل نظار الثانويات على المستوى الوطني، وشل عملية التأطير لجميع الامتحانات الرسمية وأعمال نهاية السنة.
وجاءت هذه القرارات المتعلقة بالوقفات الاحتجاجية، ضد ما وصفته بسياسة الصمت والمماطلة، التي انتهجتها وزارة التربية، خلال التعاطي مع المطالب المطروحة، في الوقت الذي كان ينتظر فيه سلك نظار الثانويات إنصافهم، من خلال الإفراج عن عمل اللجنة الخاصة بمعالجة اختلالات القانون الأساسي لأسلاك التربية، ذلك على غرار بقية الأسلاك المتضررة من المرسوم 08-315.