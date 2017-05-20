خلال الـ4 أشهر الأولى من 2017 انخفاض بفاتورة استيراد السيارات السياحية

بلغت فاتورة استيراد السيارات السياحة خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2017 مبلغ 422.53 مليون دولار مقابل 458.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016 أي ما يعادل انخفاضا بنسبة 7.87 بالمائة.

وأفادت مصالح الجمارك، الأحد، أن فاتورة استيراد السيارات الخاصة بنقل المسافرين والسلع (المصنفة في مجموعة سلع العتاد) بلغت 190.7 مليون دولار مقابل 254.31 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016 أي بانخفاض بلغ 25.02 بالمائة.

وفي نفس السياق، يضيف ذات المصدر أن أجزاء ولوازم السيارات (المصنفة ضمن السلع الاستهلاكية غير الغذائية) فبلغت فاتورة الاستيراد 126.22 مليون دولار مقابل 133.61 مليون دولار أي بانخفاض 5.53 بالمائة.

أما فاتورة استيراد العجلات المطاطية الجديدة فكلفت 42.25 مليون دولار بعدما كانت 42.7 مليون دولار اي ما يعادل انخفاضا بنسبة 1.01 بالمائة.

للتذكير تم تحديد حصص استيراد السيارات السياحية في إطار رخص الاستيراد بـ 98.374 وحدة خلال 2016.

وكانت فاتورة استيراد السيارات السياحية قد كلفت ما يقارب الـ 1.3 مليار دولار سنة 2016 مقابل 2.04 مليار دولار سنة 2015 أي بانخفاض 36.61 بالمائة.