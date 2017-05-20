أسرار جديدة من الجزء الثاني لأنجح "سلسلة" في رمضان على "الشروق".. مملكة "الخواسر" تهدّد عاشور العاشر.. والأمير لقمان يسعى لوراثة عرشه مبكرا!

كشف المخرج جعفر قاسم أن الجزء الثاني من مسلسل "عاشور العاشر" الذي ستعرضه قناة الشروق العامة في رمضان، يعدّ انطلاقة حقيقية بالنسبة للأحداث التي تعيشها "المملكة العاشورية"، بعيدا عن تفاصيل الجزء الأول، حيث تم منح مساحات أكبر لعدد من الأبطال، ناهيك عن خلق صراعات ثنائية وجماعية وبناء "عقد درامية" جديدة وكذا قصة حبّ، وكل ذلك في إطار كوميدي مشوّق !!

يريد جعفر قاسم، أن يكسر القاعدة التي تقول إن الأجزاء الأولى من المسلسلات والأعمال الفنية عموما، هي التي تظل راسخة في أذهان المشاهدين، لذلك فهو حريص على تقديم جوّ مختلف في هذا العمل، كاشفا في تصريح للشروق أن "المملكة العاشورية ستشهد صراعات كبيرة تهدّد عرش السلطان عاشور"، على غرار مكائد الوزير قنديل الذي يصفه صاحب الدور الممثل سيد أحمد أقومي بـ"ميكيافيلي" القصر، في الوقت الذي أكد فيه صالح أوقروت "صاحب الدور الرئيس في العمل" أن "عاشور الثاني هو نقلة نوعية في أحداث العمل من الحسن إلى الأحسن" !!

ومما علمته الشروق من كواليس وأحداث العمل، أن هنالك صراعا كبيرا سيندلع بين الأميرة عبلة (الفنانة سهيلة معلم)، وشقيقها من الزوجة الثانية للسلطان، الأمير لقمان الذي يجسده الفنان الشاب أحمد زيتوني وقد أثنى الجميع على دور وأداء هذا الأخير في الجزء الثاني مما يدل على تأثيره بشكل كبير في العمل !

ومما قاله جعفر قاسم أيضا، إن ممالك كثيرة ستظهر في هذه السنة، على غرار مملكة الخواسر (في إشارة لمسلسل الكواسر الشهير) والتي يبدو أنها ستكون واحدة من العروش التي ستتصارع للنيل من عاشور وسلطته !!

يبقى أن "عاشور العاشر 2" هو أكثر عمل ينتظره الجزائريون في رمضان 2017، وقد قررت قناة الشروق بثه في "البرايم تايم" أي عقب آذان الإفطار مباشرة لضمان متابعته من طرف الجميع.