ضبط 146 ألف يورو في مقبض حقيبة بمطار قسنطينة

تمكن عناصر فرقة شرطة الحدود الجوية بمطار محمد بوضياف بقسنطينة، من إحباط تهريب 146 ألف يورو، أي ما يعادل نحو ثلاثة ملايير سنتيم بالعملة الوطنية لدى جزائري يبلغ من العمر 48 سنة، كان متوجها نحو تركيا، ليتم تقديمه أمام القطب الجزائي بقسنطينة.

المشتبه فيه تم توقيفه على مستوى جهاز السكانير وبعد إخضاعه للتفتيش الدقيق، اكتشف رجال شرطة الحدود أنه يخفي داخل أنبوب مقبض حقيبة سفره المبلغ. وتبين أن الموقوف، كان بصدد تهريب المبلغ باتجاه اسطنبول، وينشط لحساب شخص آخر يبلغ من العمر 36 سنة، وهما يمثلان شبكة مختصة في تهريب العملة الصعبة من الجزائر نحو تركيا، وقد أسفر التحقيق مع المشتبه فيهما عن حجز مبلغ إجمالي قدره 168 ألف يورو.