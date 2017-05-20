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تخصيص مليار دولار لتلبية حراك الحسيمة
سكان الريف المغربي يحشدون لمسيرة مليونية
قال زعيم حزب الاستقلال حميد شباط أنه يجب محاكمة المسؤولين الذين اتهموا سكان الريف شمال المغرب بالانفصال. وتحاول الحكومة المغربية إقناع سكان إقليم الحسيمة الريفي باستثمارات مالية.
وبعد التظاهرة الكبرى التي شهدتها الحسيمة الخميس الماضي وشارك فيها عشرات الآلاف للمطالبة بتحسين ظروف عيشهم، انتقل وفدٌ وزاري مكون من تسعة وزراء للحسيمة للوقوف على مشاكل المنطقة، وهذا في سياق التفاعل الحكومي مع الحراك الشعبي الذي يستمر للشهر السابع على التوالي رافعا مطالبَ اجتماعية واقتصادية.
وقد عقد الوفد الاثنين، حسب "رأي اليوم" اجتماعات مع نواب البرلمان والمجالس البلدية وممثلي المجتمع المدني وقدَّموا برامج المشاريع التي ستنفذ في الإقليم بحوالي تسعة ملايير درهم (مليار دولار) خلال السنوات المقبلة. وعلى رأس هذه المشاريع جامعة ومستشفى إقليمي شامل ومبادرات لصالح الشباب لتوفير مناصب عمل.
وارتكب الوفد الوزاري خطأ بعد ما تجاهل متزعِّمي الحراك الشعبي في الريف بقيادة ناصر الزفزافي ولم يعقدوا أي اجتماع مع ممثلي الحراك. ونشرت صحف إلكترونية في الحسيمة مقالات تتحدث عن تجاهل سكان الحسيمة للوفد الوزاري عندما كان يتجوَّل في شوارع المدينة.
وبدأت الحكومة والأحزاب التي اتهمت الريفيين بالانفصال في التراجع عن اتهاماتها، وتتغنى الآن ببطولات الريفيين في مواجهة الاستعمار ووطنيتهم الحقة. ويخلف موقف الأحزاب، التراجع عن الاتهامات، سخرية وسط المغاربة بسبب المواقف المتقلبة للحكومة وزعماء الأحزاب.
وقال زعيم حزب الاستقلال حميد شباط في حوار مع جريدة "لكم 2" إن الذين وجهوا اتهامات الانفصال إلى الريفيين يجب أن يحاكَموا على هذه الاتهامات الخطيرة التي تضرب تلاحم الشعب.
ويطالب الريفيون في الحسيمة بمحاكمة الذين صدرت عنهم هذه الاتهامات وتقديم اعتذار علني للريفيين. ويعتبر قادة الحراك بأن الحكومة لم تلب أي مطلب حتى الآن، ويعدّون لمسيرة مليونية يوم 20 جوان المقبل.
الشعب يريد تغيير النظام - SoloDZ2017/05/23 على 18:191
نجح القصر بالضغط الإعلامي في جعل ثورة الريف مطلب انفصالي حتى بات الشعب الريفي يقول انه ليس انفصالي وانها مطالب اجتماعية بالرغم من ان جمهورية الريف تأسست بالجهاد والاستشهاد قبل استقلال مملكة العلويين نفسها ثم تم حل دولة الريف وضم البلاد لمملكة العلويين بالقوة ومع ذلك نجح القصر في اقناع الريافة الى حد ما بملكية الريف لدويلة العلويين الفاسدة الظالمة الفاشلة لكن القصر اليوم بات في ورطة وهي ان الشعب الريفي لا يريد الحكم الملكي فهم يقولون ان المغرب بلادهم لسنا انفصاليين ولسنا ملكيين كذلك نحن جمهوريين
الشعب يريد تغيير النظام - SoloDZ2017/05/23 على 18:192
ورطة اخرى وحل فيها القصر تتمثل في ان قضية الريف اصبحت دولية وتحضى بتعاطف متزايد ومستمر ولا ينقصها سوى ان تسجل في الامم المتحدة وهذا مكسب للشعب الريفي عليهم الحفاظ عليه بعد مكسب الوعي الذي بلغه الشعب الريفي بأن بلاده ليست مجرد قطعة في مملكة العلويين تخضع لاوهاءهم بل هي دولة لها محطات تاريخية وشعب عريق وكفاءات وموقع استراتيجي لا يمكنها ان تكون قطعة من مملكة اسرة دخيلة تحكم بطرق العصور الوسطى تنهب خيراتهم وتغرقهم في وحل المخدرات وتقصيهم وتهمشهم بعد قصفهم ايام الاجتياح الاولى عسكريا بالقوات العلوية
الشعب يريد تغيير النظام - SoloDZ2017/05/23 على 18:203
وبالتالي فإن الشعب الريفي اليوم امام مفترق الطرق بعيدا عن توجيهات اعلام القصر وبقية ادواته هو مطالب بتوضيح موقفه بشكل جدي وحاسم ونهائي بشأن بلاده ومستقبله يا إما قطعة في مملكة العلويين والثقة في القصر وتحمل النتائج كما فعل الاجداد وكانت غلطة قاتلة يا إما جمهورية مغربية شعبية ديمقراطية يا إما احياء دولة الريف والإستقلال واذا اختار الشعب الريفي احد الحلين الاخيرين فأول شيء وجب فعله هو طرد رموز مملكة العلويين والبداية بالراية العلوية ثم القوات العلوية واستبدالها بقوات افرادها من ابناء الشعب الريفي
الشعب يريد تغيير النظام - SoloDZ2017/05/23 على 18:204
والبقية تأتي لاحقا المهم هو الحفاظ على المكتسبات اولها الثورة ثانيها تدويل القضية ثالثها رفض كل اشكال الاستكلاخ الصادرة عن القصر هذا الاخير لن يهمه في نهاية المطاف سوى الابقاء على الوضع كما كان وآخر شيء يهمه هو مصلحة الشعب والفتات هو ما يحصل عليه الشعب اذا بقي راكعا خاضعا راضيا ولا يجب نسيان نقطة مهمة وهي ان لا حرية ولا كرامة ولا مستقبل دون تضحيات يعني اذا اشتد الصراع مع الاحتلال العلوي لا يعني ذلك الهزيمة بل يعني ان القصر شعر بالهزيمة فلجأ للقوة وفي هذه الحالة على الشعب الريفي ان يتحمل مسؤوليته