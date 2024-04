BMS: Des pluies à partir de lundi soir sur plusieurs wilayas

Des pluies parfois sous forme d’averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle et avec rafales de vent, affecteront, à partir de lundi soir, plusieurs wilayas du Nord du pays, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de la météorologie (ONM).

De niveau de vigilance «Orange», le BMS concerne les wilayas de Boumerdès, Tizi-Ouzou, Béjaïa, Bouira, Bordj Bou Arreridj et M’sila, avec des quantités de pluie estimées entre 20 et 40 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm, et ce, de lundi à 18h00 à mardi à 18h00, précise la même source.

Les pluies affecteront également les wilayas de Jijel, Skikda, Annaba, El-Tarf, Souk-Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Batna, Oum El-Bouaghi, Khenchela et Tébessa, où les quantités estimées seront de 20 à 40 à mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm, mardi de 10h00 à 23h00.