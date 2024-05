Royaume-Uni: atteinte d’un cancer, Kate Middleton remplacée!

Si le roi Charles III a repris doucement le chemin des obligations royales, ce n’est pas encore le cas de Kate Middleton qui se veut discrète pendant son traitement contre le cancer. Mais sans Kate, c’est du glamour en moins dans la famille royale. Les Windsor ont néanmoins trouvé vers qui se tourner pour pallier cette absence.

On peut imaginer que l’année 2024 ne pourra que bien se terminer pour la famille royale. Du moins finira-t-elle mieux que la manière dont elle a commencé. En l’espace de quelques semaines seulement, le monde a appris les cancers de Charles III et de Kate Middleton. Toujours traité, le roi a repris tout doucement le chemin des engagements. Sa belle-fille, quant à elle, souhaite rester la plus discrète possible en attendant d’être certaine d’aller mieux, selon Yahoo.

C’est donc une sacrée absence que la famille royale doit combler jusqu’à son retour. D’autant plus qu’elle ne sait pas encore combien de temps cette convalescence va durer. Et les prochains mois s’annoncent cruciaux pour la famille royale avec tous les événements organisés. Garden parties, Trooping the Colour, anniversaire du débarquement… Les gros rendez-vous sont nombreux. Charles III a donc décidé de se tourner vers d’autres membres de la famille pour tenter d’apporter une infime partie du glamour dont seule Kate Middleton a le secret.

Les princesses Eugenie et Beatrice appelées en renfort

Le roi Charles III a décidé de se tourner vers des membres de second plan de la famille. Il a fait appel à Eugenie et Beatrice d’York, les filles nées du mariage entre Sarah Ferguson et le prince Andrew. Si Beatrice avait déjà fait comprendre qu’elle n’était pas vraiment partante pour l’aventure, elle a finalement lâché du lest. Elle prendra donc part aux événements…