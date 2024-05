Voici ce qu’a dit le maire de Marseille du président Tebboune (VIDEO)

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune est un homme qui “porte une vision formidable pour l’avenir de son pays”, a déclaré, mardi à Alger, le maire de Marseille, Benoît Payan.

Dans une déclaration à la presse au sortir de l’audience que lui a accordée le président de la République au siège de la Présidence de la République, Payan a indiqué que la rencontre était “conviviale”, qualifiant le président de la République d'”homme fier, fin connaisseur de l’histoire dans ses moindres détails et qui porte une vision formidable pour l’avenir de son pays”.

La rencontre a permis d’aborder “les derniers développements en cours dans le monde”, ainsi que sa visite en Algérie qui est “très importante”, a-t-il souligné, affirmant avoir choisi l’Algérie comme “première destination” de son mandat, où il a rencontré de jeunes Algériens qu’il a qualifiés de “jeunes talentueux et créatifs, capables de relever le défi” et des “personnes remarquables qui aiment leur pays et croient au développement économique de l’Algérie”.

Il a expliqué, à cet égard, que sa visite en Algérie était “une occasion d’encourager les chefs d’entreprises des deux pays à se rapprocher davantage”.