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استرجاع 12 مركبة مسروقة خلال العملية
تفكيك عصابة وطنية لسرقة السيارات بعين الدفلى
تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين الدفلى مؤخرا، من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 17 شخصا، تتراوح أعمارهم ما بين 33 و66 سنة ينحدرون من ولايتي عين الدفلى والشلف، مختصين في سرقة السيارات. ويمتد نشاط الشبكة عبر ولايات عدة من الوطن. كما تم في العملية استرجاع 12مركبة محل سرقة من أنواع رونو، كيا، تويوطا وفولكسفاغن.
توقيف أفراد الشبكة جاء إثر التحقيق المباشر من قبل عناصر فصيلة مكافحة تهريب وسرقة السيارات بشأن توقيف مركبة مشبوهة، تبين بعد معاينتها من طرف خبير المناجم بعين الدفلى أن رقم تسلسلها غير مطابق للمواصفات القانونية. فتبين أنها محل سرقة وتم تحديد هوية سارقيها المقيمين في ولاية الشلف، ويتواجدان رهن الحبس في قضية مماثلة، ليتم فيما بعد التوصل إلى باقي أفراد العصابة واسترجاع المركبات المسروقة من ولايات البليدة، عين الدفلى، تيبازة، غليزان، الجزائر والبويرة. بعد اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة حيث إنها كانت موضوعة للسير بوثائق مزورة مع تزوير أرقام هياكلها على مستوى ولايات مستغانم، تبسة، تلمسان، معسكر عين الدفلى وهران الشلف، تيبازة، الجزائر، ميلة، النعامة.
كما تمكنت ذات من خلال العمليات المتفرقة من استرجاع وثائق ومحررات رسمية مزورة تمثلت في بطاقات رمادية، بطاقات هوية، بطاقات المراقبة التقنية للسيارات، ملفات قاعدية. بعد استكمال إجراءات التحقيق، تم إنجاز إجراء قضائي ضد المتورطين عن قضية تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة، تقليد أختام الدولة، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وعمومية وتزوير رقم تسلسلي لمركبة، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الدفلى الذي أحال الملف على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بنفس المحكمة الذي خص ثمانية منهم بالإفراج ووضع 6 أشخاص آخرين تحت الرقابة القضائية.
بلاد العجب2017/05/23 على 19:421
بعد الاستماع للشهود وبعد المداولات حكمت المحكمة ب06 اشهر غير نافذة على المدبر الرئيسي والبراءة للآخرين في انتظار الطعن لدى المجلس