استقال قرابة 40 مناضلا وإطارا في حزب جبهة التحرير الوطني بتيزي وزو، الثلاثاء، احتجاجا على ما وصفوه انزلاقات وقع فيها المكتب السياسي للأفلان وعلى رأسه السكرتير العام جمال ولد عباس.
وحسب ما جاء في البيان الصادر عن المناضلين المستقيلين، تحوز "الشروق" نسخة منه، فإن "قائمة الأفلان التي أعدت لتشريعيات 2017 لم تكن في مستوى تطلعات المناضلين ولم تحترم معايير التوازن الجهوي في الإعداد والترتيب، من خلال عدم احترامهم البطاقة الجيوسياسة للمنطقة وسلم القيم ونتائج عملية التصويت التي جاءت مخيبة للآمال مع خسارة أكثر من 10 آلاف صوت بالمقارنة مع تشريعيات 2012".
وأضاف البيان أن المحافظ ترأس القائمة رغم من فقدانه المصداقية ورفضه من طرف مجمل القاعدة النضالية التي حاولت جاهدة تغيير ومعالجة الوضع الذي كانت تطغى عليه "الشكارة" والصمت بتواطؤ من المكتب السياسي وسكرتيره العام، الأمر الذي دفع بهم إلى تقديم استقالتهم الجماعية من الحزب في رسالة منهم إلى تحميل المحافظ الحالي والسكرتير العام مسؤولية الإخفاق الذي مني به الحزب.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
شارك برأيك
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
الأكثر تفاعلا
1عشنا ليلة رعب.. وقائد المروحية جنبنا الكارثة
2أم وصال يغمى عليها في الطريق بعد قطعها 15 كلم بوهران
3عشرات العائلات الجزائرية تعلق بمعبر حدودي تونسي
4هكذا تحايلت "مافيا" المركبات على شباب "أونساج" بعدة ولايات
5هكذا قتلت جرافة طفلا خلال هدم سكنات بعنابة
Français English
الرأي
سليم قلالة
المُتَعفِّفون
جمال لعلامي
أيها النواب.. "عوموا بحوايجكم"!
صالح عوض
صخرة القدس عصية
التهامي مجوري
مفهوم المرجعية في التجربتين السعودية والتركية
محمد الهادي الحسني
"بدعة" الأمسية القرآنية!!
سلطان بركاني
رمضان فرصة لا غنى عنها
جمال لعلامي
"خلايع" ليالي الشكّ!
محمد حمادي
سياحة مُنهارة بسبب ابتسامة؟!
سلطان بركاني
وسائل الإعلام.. هل ستراعي حرمة رمضان؟
جمال لعلامي
المخزن يتمنى الطرايح!
الفيديو
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
استقالة جماعية لـ40 مناضلا وإطارا بالأفلان في تيزي وزو
م. ف
استقال قرابة 40 مناضلا وإطارا في حزب جبهة التحرير الوطني بتيزي وزو، الثلاثاء، احتجاجا على ما وصفوه انزلاقات وقع فيها المكتب السياسي للأفلان وعلى رأسه السكرتير العام جمال ولد عباس.
تغطيات ذات صلة
استقالة جماعية لـ40 مناضلا وإطارا بالأفلان في تيزي وزو
مقتل راعٍ في انفجار قنبلة ببلعباس
تفكيك عصابة وطنية لسرقة السيارات بعين الدفلى
الحبس غير النافذ للأمير الوطني لـ "الأحمدية" بالشلف
7 رحلات أسبوعيا لشركة ASL AIRLINES FRANCE من باريس إلى الشلف والعاصمة
وحسب ما جاء في البيان الصادر عن المناضلين المستقيلين، تحوز "الشروق" نسخة منه، فإن "قائمة الأفلان التي أعدت لتشريعيات 2017 لم تكن في مستوى تطلعات المناضلين ولم تحترم معايير التوازن الجهوي في الإعداد والترتيب، من خلال عدم احترامهم البطاقة الجيوسياسة للمنطقة وسلم القيم ونتائج عملية التصويت التي جاءت مخيبة للآمال مع خسارة أكثر من 10 آلاف صوت بالمقارنة مع تشريعيات 2012".
وأضاف البيان أن المحافظ ترأس القائمة رغم من فقدانه المصداقية ورفضه من طرف مجمل القاعدة النضالية التي حاولت جاهدة تغيير ومعالجة الوضع الذي كانت تطغى عليه "الشكارة" والصمت بتواطؤ من المكتب السياسي وسكرتيره العام، الأمر الذي دفع بهم إلى تقديم استقالتهم الجماعية من الحزب في رسالة منهم إلى تحميل المحافظ الحالي والسكرتير العام مسؤولية الإخفاق الذي مني به الحزب.