استقالة جماعية لـ40 مناضلا وإطارا بالأفلان في تيزي وزو

استقال قرابة 40 مناضلا وإطارا في حزب جبهة التحرير الوطني بتيزي وزو، الثلاثاء، احتجاجا على ما وصفوه انزلاقات وقع فيها المكتب السياسي للأفلان وعلى رأسه السكرتير العام جمال ولد عباس.

وحسب ما جاء في البيان الصادر عن المناضلين المستقيلين، تحوز "الشروق" نسخة منه، فإن "قائمة الأفلان التي أعدت لتشريعيات 2017 لم تكن في مستوى تطلعات المناضلين ولم تحترم معايير التوازن الجهوي في الإعداد والترتيب، من خلال عدم احترامهم البطاقة الجيوسياسة للمنطقة وسلم القيم ونتائج عملية التصويت التي جاءت مخيبة للآمال مع خسارة أكثر من 10 آلاف صوت بالمقارنة مع تشريعيات 2012".

وأضاف البيان أن المحافظ ترأس القائمة رغم من فقدانه المصداقية ورفضه من طرف مجمل القاعدة النضالية التي حاولت جاهدة تغيير ومعالجة الوضع الذي كانت تطغى عليه "الشكارة" والصمت بتواطؤ من المكتب السياسي وسكرتيره العام، الأمر الذي دفع بهم إلى تقديم استقالتهم الجماعية من الحزب في رسالة منهم إلى تحميل المحافظ الحالي والسكرتير العام مسؤولية الإخفاق الذي مني به الحزب.