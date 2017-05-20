صفعة قوية لترامب القضاء الأمريكي يرفض إعادة العمل بقرار حظر دخول المسلمين

رفضت محكمة استئناف أمريكية في فرجينيا، الخميس، إعادة العمل بالحظر المؤقت الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على دخول مواطني ست دول غالبيتها مسلمة وقالت إنه ينطوي على تمييز، وهو ما يمهد لمواجهة قانونية محتملة في المحكمة العليا.

ووصف القرار الذي كتبه كبير القضاة روجر غريغوري الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بعبارات قوية قائلاً، إنه يستخدم "كلمات غامضة للأمن القومي لكن في إطار ينضح بعدم التسامح الديني والروح العدائية والتمييز".

وذكر وزير العدل جيف سيشنز في بيان، أن الحكومة، التي تقول إن حظر السفر المؤقت لازم لاتقاء هجمات إرهابية، ستسعى لإعادة النظر في القضية في المحكمة العليا.

وقال مايكل شورت، وهو متحدث باسم البيت الأبيض: "هذه بوضوح أوقات عصيبة للغاية ونحتاج لكل أداة متاحة لنا لمنع الإرهابيين من دخول الولايات المتحدة وارتكاب أعمال إراقة الدماء والعنف".

وأضاف أن البيت الأبيض واثق من أن القضاء سيؤيد الأمر في نهاية المطاف.

وفي حكم صدر بموافقة عشرة قضاة ومعارضة ثلاثة قضاة قالت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الأمريكية، إنها "غير مقتنعة" بأن حظر السفر له علاقة بالأمن القومي بقدر ما هو "حظر للمسلمين".

وخلصت المحكمة أيضاً إلى أن المعنيين بالقضية سيعانون على الأرجح من "ضرر لا يمكن إصلاحه" إذا طُبق الحظر وإنه قد ينتهك الدستور الأمريكي.

وكانت المحكمة تراجع حكماً صدر في مارس من قاض إتحادي في ماريلاند يرفض جزئياً القرار التنفيذي الذي أصدره ترامب في السادس من مارس ويحظر دخول المسافرين من ليبيا وإيران والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوماً بينما تضع الحكومة قواعد أكثر صرامة لفحص تأشيرات الدخول.

ويمكن استئناف القضية أمام المحكمة العليا الأمريكية التي قد تصدر الحكم النهائي. ويمكن للحكومة الأمريكية أيضاً أن تقيم دعوى طارئة تطلب فيها وضع الأمر موضع التنفيذ لحين انتهاء المداولات القانونية.

وأشار غريغوري إلى تصريحات أدلى بها ترامب أثناء حملته الانتخابية في 2016 دعا فيها إلى "حظر على المسلمين". وكتب القاضي أن أي مراقب حصيف سيخلص على الأرجح إلى أن "الهدف الأساسي من (الأمر الرئاسي) هو استبعاد أشخاص من الولايات المتحدة على أساس معتقداتهم الدينية".

وقال رأي أغلبية القضاة "منح الكونغرس الرئيس صلاحيات واسعة لمنع دخول الأجانب لكن تلك الصلاحيات ليست مطلقة. لا يمكن أن تترك دون مراجعة عندما، كما هو في هذه الحالة، يستخدمها الرئيس في قرار تنفيذي سيتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه لأفراد في أرجاء هذا البلد".

وقال القضاة الذين عارضوا الحكم، إن الأمر التنفيذي دستوري وممارسة مشروعة للسلطة الرئاسية وإن تصريحات ترامب أثناء الحملة الانتخابية ما كان يجب أن تؤخذ في الاعتبار. وكتب القاضي بول نيماير يقول إن الأمر التنفيذي نفسه "لا يحتوي على إشارة إلى الدين على الإطلاق".