السبت أول أيام شهر رمضان

date 2017/05/26 views 988 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

أعلن لجنة رصد الأهلة بوزارة الشؤون الدينية، مساء الجمعة، أن السبت هو أول أيام شهر رمضان بعد ثبوت رؤية الهلال

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