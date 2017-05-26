برامج منوعة وتفاعلية تنتظر المستمعين.. والبداية في رمضان "شكون حنا".. "كلام الليل" و"شدّ مدّ" على راديو الشروق!

يضع فريق "راديو الشروق" اللمسات الأخيرة لإطلاق مجموعة من البرامج الإذاعية الجديدة، حيث سيكون الموعد في الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك، وذلك عبر الكثير من المفاجآت والبرامج والأصوات التي ستخوض تجربة الإذاعة للمرة الأولى في معظمها!!

يعود "راديو الشروق" عبر موقع "الشروق أون لاين" إلى الواجهة مرة أخرى، بعد فترة انقطاع، ليقدم لمستمعيه الكثير من المفاجآت، حيث علمنا أن مختلف الإجراءات قد تمت من أجل الإفراج عن البرامج الجديدة، وعلى هذا الأساس، ستقدم الزميلة ياسمين موسوس، برنامجا بعنوان "كلام الليل" وهو برنامج منوع يعتمد على الاستماع للجمهور ومعرفه آرائهم في مختلف القضايا والمشاعر الإنسانية، في حين يقدم ناصر كاسح لعور برنامج "شدّ مدّ" وهو برنامج خفيف ومنوع، كما يلتحق الزميل قادة بن عمار بفريق الإذاعة من خلال برنامج يحمل عنوان "شكون حنا؟" ويقدم من خلاله قراءة في أبرز أحداث الأسبوع الاجتماعية والثقافية، ويستطلع آراء الجمهور في مختلف السلوكات والظواهر التي يعرفها المجتمع، في حين سيكون للرياضة نصيب من خلال برنامج يقدمه الزميل محمد سليماني تحت عنوان "فيستيار"، إضافة إلى برامج أخرى يقدمها محمد الفاتح خوخي والزميلة جهيدة رمضاني وأسماء أخرى ستلتحق قريبا!

ويكون الزميل يونس صابر شريف قد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الراديو والذي بدأ فعليا في البث عبر موقع الشروق أون لاين، وجرت كل الاستعدادات التقنية بمعية الزميل سيد علي، في حين ينتظر أن يتم الكشف عن البرامج وتوقيتها تباعا عبر موقع القناة وأيضا عبر صفحتنا "صندوق لعجب" في الشروق اليومي.. فتابعونا!