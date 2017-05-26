يضع فريق "راديو الشروق" اللمسات الأخيرة لإطلاق مجموعة من البرامج الإذاعية الجديدة، حيث سيكون الموعد في الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك، وذلك عبر الكثير من المفاجآت والبرامج والأصوات التي ستخوض تجربة الإذاعة للمرة الأولى في معظمها!!
يعود "راديو الشروق" عبر موقع "الشروق أون لاين" إلى الواجهة مرة أخرى، بعد فترة انقطاع، ليقدم لمستمعيه الكثير من المفاجآت، حيث علمنا أن مختلف الإجراءات قد تمت من أجل الإفراج عن البرامج الجديدة، وعلى هذا الأساس، ستقدم الزميلة ياسمين موسوس، برنامجا بعنوان "كلام الليل" وهو برنامج منوع يعتمد على الاستماع للجمهور ومعرفه آرائهم في مختلف القضايا والمشاعر الإنسانية، في حين يقدم ناصر كاسح لعور برنامج "شدّ مدّ" وهو برنامج خفيف ومنوع، كما يلتحق الزميل قادة بن عمار بفريق الإذاعة من خلال برنامج يحمل عنوان "شكون حنا؟" ويقدم من خلاله قراءة في أبرز أحداث الأسبوع الاجتماعية والثقافية، ويستطلع آراء الجمهور في مختلف السلوكات والظواهر التي يعرفها المجتمع، في حين سيكون للرياضة نصيب من خلال برنامج يقدمه الزميل محمد سليماني تحت عنوان "فيستيار"، إضافة إلى برامج أخرى يقدمها محمد الفاتح خوخي والزميلة جهيدة رمضاني وأسماء أخرى ستلتحق قريبا!
ويكون الزميل يونس صابر شريف قد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الراديو والذي بدأ فعليا في البث عبر موقع الشروق أون لاين، وجرت كل الاستعدادات التقنية بمعية الزميل سيد علي، في حين ينتظر أن يتم الكشف عن البرامج وتوقيتها تباعا عبر موقع القناة وأيضا عبر صفحتنا "صندوق لعجب" في الشروق اليومي.. فتابعونا!
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1"شكون حنا".. "كلام الليل" و"شدّ مدّ" على راديو الشروق!
Français English
الرأي
محمّد الهادي الحسني
تغيير (...)
سلطان بركاني
يغشّون ويأكلون الحرام في رمضان!
جمال لعلامي
الحصيلة.. والتبهديلة!
رشيد ولد بوسيافة
وزير لمدة 48 ساعة!
جمال لعلامي
صائم.. نائم!
محمد حمادي
مِحنةُ القُفّة؟!
محمّد الهادي الحسني
المال للاستقلال
سلطان بركاني
صُمتُ ليوم أشدّ منه حرا
حبيب راشدين
حكومة تسيير لا شريك في التدبير
جمال لعلامي
حتى يصوم الوزراء إيمانا واحتسابا!
الفيديو
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
برامج منوعة وتفاعلية تنتظر المستمعين.. والبداية في رمضان
"شكون حنا".. "كلام الليل" و"شدّ مدّ" على راديو الشروق!
يوسف. أ
يضع فريق "راديو الشروق" اللمسات الأخيرة لإطلاق مجموعة من البرامج الإذاعية الجديدة، حيث سيكون الموعد في الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك، وذلك عبر الكثير من المفاجآت والبرامج والأصوات التي ستخوض تجربة الإذاعة للمرة الأولى في معظمها!!
تغطيات ذات صلة
"شكون حنا".. "كلام الليل" و"شدّ مدّ" على راديو الشروق!
"ناس السطح".. آخر جرعة كوميدية تخترق أسوار السجن
باقة الشبكة البرامجية الرمضانية على قناة"CBC Benna "بتقنية 360 درجة
آخر حلقة من "شارع الصحافة" عن كرة القدم !
"قسمة حب"… قريبا في رمضان على قناة CBC BENNA
يعود "راديو الشروق" عبر موقع "الشروق أون لاين" إلى الواجهة مرة أخرى، بعد فترة انقطاع، ليقدم لمستمعيه الكثير من المفاجآت، حيث علمنا أن مختلف الإجراءات قد تمت من أجل الإفراج عن البرامج الجديدة، وعلى هذا الأساس، ستقدم الزميلة ياسمين موسوس، برنامجا بعنوان "كلام الليل" وهو برنامج منوع يعتمد على الاستماع للجمهور ومعرفه آرائهم في مختلف القضايا والمشاعر الإنسانية، في حين يقدم ناصر كاسح لعور برنامج "شدّ مدّ" وهو برنامج خفيف ومنوع، كما يلتحق الزميل قادة بن عمار بفريق الإذاعة من خلال برنامج يحمل عنوان "شكون حنا؟" ويقدم من خلاله قراءة في أبرز أحداث الأسبوع الاجتماعية والثقافية، ويستطلع آراء الجمهور في مختلف السلوكات والظواهر التي يعرفها المجتمع، في حين سيكون للرياضة نصيب من خلال برنامج يقدمه الزميل محمد سليماني تحت عنوان "فيستيار"، إضافة إلى برامج أخرى يقدمها محمد الفاتح خوخي والزميلة جهيدة رمضاني وأسماء أخرى ستلتحق قريبا!
ويكون الزميل يونس صابر شريف قد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الراديو والذي بدأ فعليا في البث عبر موقع الشروق أون لاين، وجرت كل الاستعدادات التقنية بمعية الزميل سيد علي، في حين ينتظر أن يتم الكشف عن البرامج وتوقيتها تباعا عبر موقع القناة وأيضا عبر صفحتنا "صندوق لعجب" في الشروق اليومي.. فتابعونا!