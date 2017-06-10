الممثلة "نضال" تطلق النار على المسلسل و"نصّه التركي": "صمت الأبرياء" لا يشبه الجزائريين.. وتقديمه بهذا الشكل "جريمة"!

أطلقت الممثلة المعروفة نضال النار على صناع مسلسل صمت الأبرياء الذي تعرضه التلفزة الجزائرية في رمضان، حيث اتهمتهم باستغباء الجمهور الجزائري من خلال جلب سيناريو تركي لا يشبه الواقع الذي نعيشه وتقديمه في رمضان بشكل مبتذل وغير مهني بتاتا!

"نضال" التي عرفها الجمهور من خلال مسلسلات "شفيقة" و"البذرة" وغيرها من الأعمال التي قدمتها رفقة المخرج الراحل جمال فزاز، وأيضا مع الممثل محمد عجايمي، أضافت أن "صمت الأبرياء" يمكن تسميته بأي شيء ما عدا أنه مسلسل جزائري وموجه للجزائريين، بل واعتبرته "جريمة فنية" في الوقت الذي اعترفت فيه بتراجع كبير للدراما الجزائرية "حيث لم تعد هذه الأخيرة تعتمد على نصوص جزائرية وحتى اختيار الممثلين، يتم بالواسطة وليس بالخبرة والقدرات التمثيلية لكل فنان".

يشار أن "نضال" كانت تتحدث في برنامج تلفزيوني على قناة دزاير نيوز، ولا يعرف حتى الآن سبب هجومها على "صمت الأبرياء" تحديدا، هل بسبب غضبها لاستيراد نص تركي فعلا أم لأنها مغيبة عن الشاشة ولم يتم اختيارها لأي دور في المسلسل المذكور؟ مع العلم أنها تقدم حاليا عروض مسرحية "بهيجة"، أين تتقمص الدور الرئيس في العمل الذي كتبته ليلى عسلاوي وأخرجه زياني الشريف عياد.