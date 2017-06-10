توقيف جامعي حاول تسريب أسئلة البكالوريا بسكيكدة

أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة، شرق سكيكدة، أمرا بالاستدعاء المباشر في حق شاب يبلغ من العمر 22 سنة، ذلك عن شبهة التورّط في تسريب أسئلة البكالوريا ومحاولة التسريب، والعمل على محاولة ترويج امتحاني مادتي الفيزياء واللغة الإنجليزية للعلوم التجريبية خلال اليوم الرابع من امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2017.

وقال مصدر "الشروق"، إن المعني جرى توقيفه من قبل عناصر فرقة الدرك الوطني بعزابة، عقب نشرية بالبحث والتوقيف صادرة عن قيادة المجموعة الولائية للدرك الوطني بالعاصمة، والتي تتولّى التحقيق والتحري في هوية المتورطين في تسريب مواضيع البكالوريا ومحاولة ترويج أسئلة امتحانات البكالوريا خلال الدورة الأخيرة، وتولت التحقيق فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية بمجموعة الدرك بسكيكدة مع المصالح المختصة بقيادة الدرك بالعاصمة، قبل أن يتم توقيف المتهم الذي استفاد من إجراء الاستدعاء المباشر لغاية استكمال إجراءات التحقيق في هذه القضية.