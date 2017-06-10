تتكون من أدوية ومواد غذائية مساعدات جزائرية جديدة لليبيين

أرسلت الجزائر مساعدة إنسانية جديدة تقدر بـ30 طنا للسكان الليبيين المقيمين ببلديات "غات" و"أوباري" و"غدامس" الليبية.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية، فى بيان لها، الإثنين، أن "هذه المساعدة تتكون أساسا من مواد غذائية وصيدلانية تم نقلها وتسليمها فى هذا اليوم بالتشاور والتنسيق مع المؤسسات الليبية الشرعية".

وذكر البيان أن "هذه المبادرة الجديدة التي تدل على تضامن الجزائر مع الشعب الليبى لاسيما خلال شهر رمضان الكريم تندرج في إطار تمديد الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر لمساعدة هذا البلد الشقيق و المجاور قصد التغلب على الأزمة التي يواجهها منذ سنوات".

وأوضح أن الجزائر "تعتزم الحفاظ على روح التضامن هذه إزاء ليبيا ومواصلة الجهود تجاه جميع الأطراف الليبية و تشجيعها ومرافقتها نحو الحل السياسي والحوار الليبى الشامل والمصالحة الوطنية من أجل الحفاظ على وحدة البلد الترابية ووحدة شعبه".

وكانت الجزائر قد سلمت مساعدات إنسانية، في فيفري الماضي، شملت 30 طناً من المواد الغذائية إلى السكان الليبيين المتواجدين في المناطق الحدودية بين ليبيا والجزائر .

وبعد قرار الجزائر منذ ماي 2014 بغلق الحدود مع ليبيا بسبب تردي الوضع الأمني في المنطقة، استحال على الشّاحنات الناقلة للبضائع والأدوية العبور بين البلدين وهو ما اضطرها لتفريغ حمولتها على بوابات المراكز الحدوديّة، حيث لا يسمح بالعبور إلا للحالات الإنسانية.

وتعمل الجزائر، بالتنسيق مع دول جوار ليبيا على تقريب الأطراف الليبية لأجل إيجاد حل سياسي بعد تعثر حكومة الوفاق الوطني في نيل موافقة مجلس النواب واستمرار وجود ثلاثة جهات تتنازع الحكم في ليبيا.