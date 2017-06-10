أرسلت الجزائر مساعدة إنسانية جديدة تقدر بـ30 طنا للسكان الليبيين المقيمين ببلديات "غات" و"أوباري" و"غدامس" الليبية.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية، فى بيان لها، الإثنين، أن "هذه المساعدة تتكون أساسا من مواد غذائية وصيدلانية تم نقلها وتسليمها فى هذا اليوم بالتشاور والتنسيق مع المؤسسات الليبية الشرعية".
وذكر البيان أن "هذه المبادرة الجديدة التي تدل على تضامن الجزائر مع الشعب الليبى لاسيما خلال شهر رمضان الكريم تندرج في إطار تمديد الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر لمساعدة هذا البلد الشقيق و المجاور قصد التغلب على الأزمة التي يواجهها منذ سنوات".
وأوضح أن الجزائر "تعتزم الحفاظ على روح التضامن هذه إزاء ليبيا ومواصلة الجهود تجاه جميع الأطراف الليبية و تشجيعها ومرافقتها نحو الحل السياسي والحوار الليبى الشامل والمصالحة الوطنية من أجل الحفاظ على وحدة البلد الترابية ووحدة شعبه".
وكانت الجزائر قد سلمت مساعدات إنسانية، في فيفري الماضي، شملت 30 طناً من المواد الغذائية إلى السكان الليبيين المتواجدين في المناطق الحدودية بين ليبيا والجزائر .
وبعد قرار الجزائر منذ ماي 2014 بغلق الحدود مع ليبيا بسبب تردي الوضع الأمني في المنطقة، استحال على الشّاحنات الناقلة للبضائع والأدوية العبور بين البلدين وهو ما اضطرها لتفريغ حمولتها على بوابات المراكز الحدوديّة، حيث لا يسمح بالعبور إلا للحالات الإنسانية.
وتعمل الجزائر، بالتنسيق مع دول جوار ليبيا على تقريب الأطراف الليبية لأجل إيجاد حل سياسي بعد تعثر حكومة الوفاق الوطني في نيل موافقة مجلس النواب واستمرار وجود ثلاثة جهات تتنازع الحكم في ليبيا.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1"مازلت في مكتبي.. وهذه التعليمة دليل مواصلتي مهامي"!
2حلّ "جبهة التغيير" والتداول على رئاسة حمس بين مقري ومناصرة
3300 سيارة فاخرة وزعت تحت الطاولة على إطارات في نفطال
4كلية العلوم السياسية على صفيح ساخن
569 حسابا "فايسبوكيا" روّج لـ120 موضوع "مزيف" خلال البكالوريا
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
الوهابية أحرقها البترول
جمال لعلامي
اللهمّ إني صائم!
رشيد ولد بوسيافة
ماذا يحدث في جامعاتنا؟
قادة بن عمار
برلمان الغمّة لإنقاذ الأمة!
التهامي مجوري
من المقصود بالتدمير: قطر أم للخليج؟
عمار يزلي
تغاريد الغربان ونعيق "المقانين"
محمد الهادي الحسني
"القرآن كم هو أفضل"
جمال لعلامي
صناعة "السماطة"!
محمد حمادي
"كي تكُونوا لِمَن خلفَكم آيةً"؟!
محمد الهادي الحسني
فضل الزيتونة والأزهر
الفيديو
بهذه الحيل تحافظين على الطعام ساخنا؟!
مئات المخطوطات النادرة تهاجر من عمق الصحراء إلى العاصمة الموريتانية
بوتين: الجيش الروسي استفاد من اختبار أحدث أسلحته في سوريا
الإفطار خارج المنزل صار ضرورة لأهالي غزة.. لماذا؟
الحكم على 25 من متظاهري الحسيمة بالسجن 18 شهراً بتهمة "العصيان"
موضة السيلفي في البقاع المقدّسة تستهوي عديد الرياضيين المسلمين
الحصار الإسرائيلي يضاعف معاناة مرضى غزة
محكمة استئناف أمريكية تؤكد قرار تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة
جماعة مسلحة تعلن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
من يوجد مع القرضاوي على قائمة الإرهاب التي نشرتها السعودية؟
تتكون من أدوية ومواد غذائية
مساعدات جزائرية جديدة لليبيين
محمد لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
أرسلت الجزائر مساعدة إنسانية جديدة تقدر بـ30 طنا للسكان الليبيين المقيمين ببلديات "غات" و"أوباري" و"غدامس" الليبية.
تغطيات ذات صلة
مساعدات جزائرية جديدة لليبيين
نتائج البكالوريا في 15 جويلية المقبل
300 سيارة فاخرة وزعت تحت الطاولة على إطارات في نفطال
جزائريون يرمون 8 ملايير يوميا في المزابل خلال رمضان!
حجز 3 آلاف طن من صفائح الألمينيوم بمنائي الجزائر وبجاية
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية، فى بيان لها، الإثنين، أن "هذه المساعدة تتكون أساسا من مواد غذائية وصيدلانية تم نقلها وتسليمها فى هذا اليوم بالتشاور والتنسيق مع المؤسسات الليبية الشرعية".
وذكر البيان أن "هذه المبادرة الجديدة التي تدل على تضامن الجزائر مع الشعب الليبى لاسيما خلال شهر رمضان الكريم تندرج في إطار تمديد الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر لمساعدة هذا البلد الشقيق و المجاور قصد التغلب على الأزمة التي يواجهها منذ سنوات".
وأوضح أن الجزائر "تعتزم الحفاظ على روح التضامن هذه إزاء ليبيا ومواصلة الجهود تجاه جميع الأطراف الليبية و تشجيعها ومرافقتها نحو الحل السياسي والحوار الليبى الشامل والمصالحة الوطنية من أجل الحفاظ على وحدة البلد الترابية ووحدة شعبه".
وكانت الجزائر قد سلمت مساعدات إنسانية، في فيفري الماضي، شملت 30 طناً من المواد الغذائية إلى السكان الليبيين المتواجدين في المناطق الحدودية بين ليبيا والجزائر .
وبعد قرار الجزائر منذ ماي 2014 بغلق الحدود مع ليبيا بسبب تردي الوضع الأمني في المنطقة، استحال على الشّاحنات الناقلة للبضائع والأدوية العبور بين البلدين وهو ما اضطرها لتفريغ حمولتها على بوابات المراكز الحدوديّة، حيث لا يسمح بالعبور إلا للحالات الإنسانية.
وتعمل الجزائر، بالتنسيق مع دول جوار ليبيا على تقريب الأطراف الليبية لأجل إيجاد حل سياسي بعد تعثر حكومة الوفاق الوطني في نيل موافقة مجلس النواب واستمرار وجود ثلاثة جهات تتنازع الحكم في ليبيا.