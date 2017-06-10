تراجع المكتب الولائي للأرندي بالمسيلة، عن دفع مستحقات مراقبي المكاتب ومراكز التصويت ببلدية سيدي عيسى في المسيلة بعد مرور أكثر من شهر ونصف على الانتخابات التشريعية، حسب البيان الصادر عن المكتب البلدي الذي تحصلت "الشروق" على نسخة منه، كما أبدى المناضلون والمتعاطفون مع الحزب امتعاضا وتذمرا نتيجة سياسة التهميش والإقصاء على المستوى الولائي رغم المجهودات المبذولة بعد إعادة تشكيل المكتب سنة 2016.
أضف إلى ذلك، حسب ذات المصدر، أن ما أفرزته نتائج تشريعيات 4 ماي على مستوى سيدي عيسى لم يعرفه الحزب منذ تأسيسه، على الرغم من عدم وجود أي مرشح من البلدية ورغم العزوف، إلا أنه بعد انتهاء العملية الانتخابية تراجع المكتب الولائي عن تعهداته بعدم دفع مستحقات مراقبي مراكز ومكاتب التصويت.
وأضاف البيان أن هذا الأمر تسبب في هزة عنيفة وتراجع للثقة وإحباط لدى القاعدة النضالية، وفتحت الجهات ذاتها النار على المكتب الولائي، حيث اتضح أن قيادة الحزب بالولاية جعلت من القاعدة النضالية بثالث أكبر دائرة بالولاية من حيث الكثافة السكانية والوعاء الانتخابي، مطية من أجل الوصول إلى تحقيق مكاسب شخصية وضيقة بعد غلق كل قنوات الاتصال بهم وعدم الرد حتى على المكالمات الهاتفية، وهو ما يعد إهانة وتقزيما لأعضاء المكتب البلدي.
ودعا البيان إلى ضرورة تدخل الأمين العام للحزب لحل هذه المشكلة من أجل عدم التفريط في وعاء انتخابي يقدر بـ 42 ألف ناخب، مع المطالبة بالعضوية داخل المكتب الولائي والوجود في القوائم الانتخابية بمراتب مشرفة ولائقة لجميع الاستحقاقات في المستقبل.
وفي السياق ذاته حاولت "الشروق" الاتصال بقيادة المكتب الولائي للرد على محتوى البيان، إلا أننا لم نتمكن من ذلك لأسباب خارجة عن إرادتنا.
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المكتب الولائي تملص في دفع مستحقات مراقبي التشريعيات
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قرطي أحمد
تراجع المكتب الولائي للأرندي بالمسيلة، عن دفع مستحقات مراقبي المكاتب ومراكز التصويت ببلدية سيدي عيسى في المسيلة بعد مرور أكثر من شهر ونصف على الانتخابات التشريعية، حسب البيان الصادر عن المكتب البلدي الذي تحصلت "الشروق" على نسخة منه، كما أبدى المناضلون والمتعاطفون مع الحزب امتعاضا وتذمرا نتيجة سياسة التهميش والإقصاء على المستوى الولائي رغم المجهودات المبذولة بعد إعادة تشكيل المكتب سنة 2016.
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أضف إلى ذلك، حسب ذات المصدر، أن ما أفرزته نتائج تشريعيات 4 ماي على مستوى سيدي عيسى لم يعرفه الحزب منذ تأسيسه، على الرغم من عدم وجود أي مرشح من البلدية ورغم العزوف، إلا أنه بعد انتهاء العملية الانتخابية تراجع المكتب الولائي عن تعهداته بعدم دفع مستحقات مراقبي مراكز ومكاتب التصويت.
وأضاف البيان أن هذا الأمر تسبب في هزة عنيفة وتراجع للثقة وإحباط لدى القاعدة النضالية، وفتحت الجهات ذاتها النار على المكتب الولائي، حيث اتضح أن قيادة الحزب بالولاية جعلت من القاعدة النضالية بثالث أكبر دائرة بالولاية من حيث الكثافة السكانية والوعاء الانتخابي، مطية من أجل الوصول إلى تحقيق مكاسب شخصية وضيقة بعد غلق كل قنوات الاتصال بهم وعدم الرد حتى على المكالمات الهاتفية، وهو ما يعد إهانة وتقزيما لأعضاء المكتب البلدي.
ودعا البيان إلى ضرورة تدخل الأمين العام للحزب لحل هذه المشكلة من أجل عدم التفريط في وعاء انتخابي يقدر بـ 42 ألف ناخب، مع المطالبة بالعضوية داخل المكتب الولائي والوجود في القوائم الانتخابية بمراتب مشرفة ولائقة لجميع الاستحقاقات في المستقبل.
وفي السياق ذاته حاولت "الشروق" الاتصال بقيادة المكتب الولائي للرد على محتوى البيان، إلا أننا لم نتمكن من ذلك لأسباب خارجة عن إرادتنا.