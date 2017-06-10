تم الأربعاء تحديد مكان تواجد المشتبه فيه في ارتكاب أربعة جرائم قتل بتاوريرت بلدية تاقزوت (شرق البويرة)K الذي لا يزال في حالة فرار و ذلك على مستوى حي 1100 مسكن بمدينة البويرة في حين تم توقيف ثلاثة من أبنائه بتهمة "التواطئ".
وصرح قائد المجموعة الوطنية للدرك الوطني المقدم محجوبي أعريبي كمال أن "الأبحاث لا تزال متواصلة كما تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيه على مستوى حي 1100 مسكن بمدينة البويرة بفضل شريحة هاتف ابنه التي كان يستعملها للاتصال مع عائلته في حين تم توقيف منذ أمس الثلاثاء ثلاثة أبنائه لتواطئهم في أربعة جرائم قتل".
وكانت مصالح الدرك الوطني منذ أمس الثلاثاء قد عززت من وسائلها للقيام بعمليات بحث و تنقيب على مستوى القرية و كذا بالغابة و محيطها أين تنتشر فرق الدرك الوطني منذ ال11 يونيو الفارط لتوقيف الجاني الفار.
واستنادا لتحقيقاتنا فان السبب يعود إلى صراع خطير حول مسلك مجاور و فضيحة أخلاقية بين العائلتين" يضيف المصدر.
ووفق المصدر فإن "فرقة البحث المكلفة بمتابعة هذا الملف قد اكتشف تواطؤ كبير بين أبنائه الثلاثة خاصة أصغرهم الذي قام بنقل المجرم في سيارات و مساعدته على الهروب من الكمائن التي وضعتها فرقنا" يضيف ذات المسؤول الذي أشار إلى أنه تم إطلاق سراح صهري الجاني بعد اعتقال دام 48 ساعة.
وبعدما قام بقتل قبل عشرة أيام زوجة أخيه ابن أخيه وابنة أخيه عاد الجنائي (ب أ) أمس الثلاثاء لمكان الحادثة و قام هذه المرة بقتل شقيقه البالغ من العمر 71 بعد " أن أطلق عليه النار من مكان بعيد جدا " حسب التوضيحات المقدمة لوأج من طرف المكلف بالاتصال على مستوى مجموعة الدرك الوطني للبويرة بودرنة عبد المالك.
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تم الأربعاء تحديد مكان تواجد المشتبه فيه في ارتكاب أربعة جرائم قتل بتاوريرت بلدية تاقزوت (شرق البويرة)K الذي لا يزال في حالة فرار و ذلك على مستوى حي 1100 مسكن بمدينة البويرة في حين تم توقيف ثلاثة من أبنائه بتهمة "التواطئ".
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وصرح قائد المجموعة الوطنية للدرك الوطني المقدم محجوبي أعريبي كمال أن "الأبحاث لا تزال متواصلة كما تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيه على مستوى حي 1100 مسكن بمدينة البويرة بفضل شريحة هاتف ابنه التي كان يستعملها للاتصال مع عائلته في حين تم توقيف منذ أمس الثلاثاء ثلاثة أبنائه لتواطئهم في أربعة جرائم قتل".
وكانت مصالح الدرك الوطني منذ أمس الثلاثاء قد عززت من وسائلها للقيام بعمليات بحث و تنقيب على مستوى القرية و كذا بالغابة و محيطها أين تنتشر فرق الدرك الوطني منذ ال11 يونيو الفارط لتوقيف الجاني الفار.
واستنادا لتحقيقاتنا فان السبب يعود إلى صراع خطير حول مسلك مجاور و فضيحة أخلاقية بين العائلتين" يضيف المصدر.
ووفق المصدر فإن "فرقة البحث المكلفة بمتابعة هذا الملف قد اكتشف تواطؤ كبير بين أبنائه الثلاثة خاصة أصغرهم الذي قام بنقل المجرم في سيارات و مساعدته على الهروب من الكمائن التي وضعتها فرقنا" يضيف ذات المسؤول الذي أشار إلى أنه تم إطلاق سراح صهري الجاني بعد اعتقال دام 48 ساعة.
وبعدما قام بقتل قبل عشرة أيام زوجة أخيه ابن أخيه وابنة أخيه عاد الجنائي (ب أ) أمس الثلاثاء لمكان الحادثة و قام هذه المرة بقتل شقيقه البالغ من العمر 71 بعد " أن أطلق عليه النار من مكان بعيد جدا " حسب التوضيحات المقدمة لوأج من طرف المكلف بالاتصال على مستوى مجموعة الدرك الوطني للبويرة بودرنة عبد المالك.