روسيا تطلق صواريخ من المتوسط على "داعش" في سوريا

أ ف ب - الشروق أونلاين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إطلاق صواريخ على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا من سفينتين حربيتين وغواصة تابعين لها في البحر المتوسط.

وأفادت الوزارة، أنها أبلغت قيادات الجيشين التركي والإسرائيلي: "عبر قنوات الاتصال وبمهلة كافية عن عملية إطلاق الصواريخ"، دون أن تذكر الولايات المتحدة.

وعلقت روسيا منذ الاثنين، قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة بشأن العمليات العسكرية في سوريا بعدما أسقطت مقاتلة أمريكية طائرة حربية سورية، الأحد، واتهمت موسكو واشنطن بعدم إصدار تحذير قبل ذلك.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع الروسية، أن سفينتي "أميرال إيسن" و"أميرال غريغوروفيتش" الحربيتين وغواصة "كراسنودار" المنتشرة في شرق المتوسط أطلقت ستة صواريخ من طراز "كاليبر" على مواقع قيادية ومخازن أسلحة في محافظة حماة في سوريا.

وأضاف البيان: "ساهم عامل المفاجأة بعد الضربة الصاروخية الكبيرة في تدمير نقاط قيادة ومخازن كبيرة للأسلحة والذخائر التابعة لإرهابيي تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة عقيربات في محافظة حماة".

وتابع أن الطائرات الروسية شنت بعدها غارات جوية "دمرت ما تبقى من منشآت تنظيم الدولة الإسلامية وقتلت المقاتلين فيها".

وفي 31 ماي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن آخر غارات جوية لها من هذا النوع استهدفت مواقع بالقرب من تدمر.

وأعلنت وزارة الدفاع، أن التنظيم المتشدد يقوم هذا الأسبوع بنقل مقاتلين إلى محافظة حماة خلال الليل ويستخدم المباني الكبيرة كنقاط للقيادة ومخابئ للأسلحة، كجزء من جهوده للخروج من الرقة إلى تدمر.