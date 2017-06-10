نشرت الاعلامية الجزائرية المقيمة في قطر آنيا الافندي، فيديو يظهر فيه الفنان الفكاهي صالح أوقروت بطل مسلسل "عاشور العاشر 2" وهو يحيي أصدقاءه المتواجدين في العاصمة القطرية الدوحة، متمنيا أن تنظم قطر كأس العالم لكرة القدم 2022، رغم الحصار المفروض عليها من الامارات والسعودية والبحرين ومصر فيما يعرف بأزمة الخليج.
وقال "عاشور العاشر" في الفيديو: "أحيي كامل اصدقائي في الدوحة هذه قبلة لكم، ستنظمون المونديال ان شاء الله، راهم مزيرينها عليكم لكن ربي يفرج ان شاء الله". وردت عليه آنيا الافندي في تعليق قائلة: "يكثر خيرك وليد بلادي، وعد مني في المونديال لو كنت موجود في قطر، تنزل عندنا في البيت معزز مكرم يا "عاشور العاشر".
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نشرت الاعلامية الجزائرية المقيمة في قطر آنيا الافندي، فيديو يظهر فيه الفنان الفكاهي صالح أوقروت بطل مسلسل "عاشور العاشر 2" وهو يحيي أصدقاءه المتواجدين في العاصمة القطرية الدوحة، متمنيا أن تنظم قطر كأس العالم لكرة القدم 2022، رغم الحصار المفروض عليها من الامارات والسعودية والبحرين ومصر فيما يعرف بأزمة الخليج.
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وقال "عاشور العاشر" في الفيديو: "أحيي كامل اصدقائي في الدوحة هذه قبلة لكم، ستنظمون المونديال ان شاء الله، راهم مزيرينها عليكم لكن ربي يفرج ان شاء الله". وردت عليه آنيا الافندي في تعليق قائلة: "يكثر خيرك وليد بلادي، وعد مني في المونديال لو كنت موجود في قطر، تنزل عندنا في البيت معزز مكرم يا "عاشور العاشر".