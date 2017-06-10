"الشروق" ترصد يوميات التلمسانيين في رمضان يقاطعون "المخابز".. يحنون إلى خبز "الدار" ويستبدلون ماء الحنفيات بـ"العناصر"

فجأة ومن دون سابق إشعار، تصبح بعض الحاجيات الضرورية في يوميات المواطن الجزائري "غير مرغوب فيها" إلى حد العزوف، مع أول أيام الشهر الفضيل كما هو الشأن مع "المياه"، سواء مياه الحنفيات، أو تلك المياه المعدنية المعبأة في القارورات، ونفس الشيء ينطبق على رغيف الخبز، ويصبح بقدرة قادر "خبز المخابز" مشكوكا في سلامته الصحية، ليضاف إلى قائمة الممنوعات التي يجب ألا تدخل العديد من المنازل.

"الشروق" ولمعرفة هذا التحول الجذري في رغبات المواطنين خلال شهر الصيام، توقفت عند العديد من الممارسات التي تبقى تحتفظ لنفسها بعلامات استفهام وتعجب عمّا يمكن أن نصفه هنا بالعودة إلى "الأصل"، إذ لا يحلو صيام شهر رمضان عند الكثير من العائلات بعاصمة الزيانيين، من دون أن تكون "عناصر ومنابع الماء" التي مصدرها الأول المياه الجوفية، حاضرة طيلة أيام الشهر، لتتحول بذلك "عيون الماء" المتواجدة بمختلف مناطق الولاية إلى قبلة للمئات من الصائمين في مشهد عجيب يتكرر كل يوم، بل يصل الأمر إلى حد إحاطة منابع المياه بهالة أسطورية، يتحدث عن تفاصيلها الصائمون بكثير من الإعجاب، وتماما كما يحدث مع صلاة التراويح ورحلة البحث عن المقرئ الذي يمتلك مهارات في تجويد وتلاوة القرآن الكريم.

يحدث نفس الشيء مع منابع المياه، فهي أيضا درجات وتختلف عذوبة الماء من "عين" إلى "عين" أخرى، كما تحدث لنا العديد من المواطنين في هذا الشأن، فمثلا حسب ما كشف عنه أحد المواطنين، فإن عذوبة مياه "عين الشلايدة" الواقعة بالجهة الشرقية لمقر عاصمة ولاية تلمسان، تتميز عن غيرها من "العيون" الأخرى بعذوبة مياهها وحلاوتها، إذ يقول في هذا الشأن أحد المواطنين ممن تحدثنا إليهم "مياه عين الشلايدة لا يمكن مقارنتها بمياه العيون الأخرى، فهي تتميز بعذوبتها وحلاوتها، وإن كنت تريد أن تتأكد مما أقول فما عليك سوى طهي الطعام بمياه هذه العين"، صاحبنا الذي كان يتحدث إلينا كان يحمل في يده قارورة مياه معدنية في مفارقة عجيبة تجعل الواحد غير مصدق لما يسمع، حيث تصبح المياه الجوفية إلى عذبة وحلوة فقط مع حلول شهر رمضان الكريم، أما ما بقي من شهور السنة فلا يهم إن شربت مياه الحنفيات، فأنت لست ملزما بقطع عشرات الكيلومترات من أجل جلب الماء "الحلو العذب".

تزاحم على "مطلوع الحاجة مغنية"

هذه العلاقة الحميمية التي تتفجر فجأة بين الصائم وعيون الماء، وتتحول معها منابع المياه الجوفية وبدرجة أقل الآبار إلى وجهة يحج إليها المئات من المواطنين، ساعات فقط قبل الإفطار، لا ينافسها فيها إلا خبز "المطلوع" وخبز "الفرينة"، وهي الأنواع التي تقضي نهائيا على خبز المخابز، وتصبح بعض المناطق في تلمسان، أكثر الأماكن التي يتوجه إليها الصائمون، تأتي في المقدمة بتلمسان الكبرى منطقتا "العطار" و"المفروش"، وبالشريط الحدودي الغربي منطقة "مغنية"، هذه الأخيرة التي يحج إليها المواطنون من كل جهة من أجل اقتناء "مطلوع الحاجة مغنية"، ونفس الشيء بالنسبة لمنطقة العطار بأعالي تلمسان و"المفروش"، وهي الأماكن التي يستعد سكانها لتوفير المطلوع وخبز "الفرينة"، حيث تنتعش تجارة بيع هذه الأنواع من الخبز، فيما تكتفي المخابز بتوفير كميات قليلة حسب ما يفرضه السوق من طلبات، مفضلة بيع الحلويات وقلب اللوز وغيرها من الحلويات الأخرى. هذه العودة الاستثنائية إلى "الأصل" فيما يشبه نوعا من نوستالجيا أو الحنين إلى كل ما هو أصيل، لا تستثنى منه بعض النباتات المعطرة، مثل "القصبر"، "معدنوس"، "أوراق الرند" وغيرها من النباتات المعطرة الأولى، حيث تجد العديد من المواطنين يفضلون التوجه إلى الحقول، بل هنالك من يقوم بغرسها في فناء المنزل استعدادا لقطفها في شهر رمضان، عوض شرائها من أسواق الخضر والفواكه. وهي كلها سلوكات وممارسات، سرعان ما تختفي مع انقضاء شهر الصيام في مشاهد تعكس حرص العائلات التلمسانية كبقية العائلات في المدن الجزائرية الأخرى على كسر "الروتين" والبحث عن حياة أخرى تختلف عما هو مألوف في يوميات الجزائريين.