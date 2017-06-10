دخل عبد الملك خرشوف، البطل الرياضي ولاعب الفريق الوطني لكرة السلة لذوي الاحتياجات الخاصة، الخميس، في اعتصام مفتوح أمام مقر ولاية باتنة، للمطالبة بمنصب شغل ينهي حالته المزرية بعدما قضى سبع سنوات كاملة في العمل بعقود ما قبل التشغيل ما بات يهدد أسرته بالتشتت، علما أنه متزوج و والد طفلة صغيرة ولا يملك سكنا.
وكان البطل الذي حقق معية الفريق الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة غدة ألقاب قارية ومشاركات دولية مثلت الجزائر أحسن تمثيل تلقى عدة وعود بتوظيفه طبقا للقوانين التي تحدد 2 بالمئة من مناصب الشغل لهذه الفئة لكنه لم ينل حظا منها رغم تدخل والي الولاية لدى مديرية التربية لتوظيفه عقب مشاركته في مسابقة نظمت في هذا الشأن منذ أشهر. وعبّر الشاب البالغ من العمر 35 سنة عن خيبته من الوعود غير المحققة رغم انتظار لسنين الطويلة ومنذ تخرجه بشهادة ليسانس في الحقوق، ما اضطره للاعتصام المفتوح قرب مقر الولاية كآخر حل بعد سقوط الوعود في الماء.
حيث ركن خرشوف كرسيه المتحرك عند المدخل الرسمي للولاية ومعلقا مطالبه وقصته في ورقة كبيرة حث فيها المسؤولين على ممارسة المسؤولية وعدم تركه يفطر بعيدا عن عائلته وسط الشارع القاحل. وكان مسؤولو ولاية باتنة تدخلوا بعد 13 ساعة من مباشرته الاعتصام فأنهى حركته عقب تطمينات وتأكيدات بمعالجة مطلبه في الأجال القريبة، غير أنه لوح بالعودة مجددا في حال لم يتحقق له شيء على أرض الواقع.
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لاعب الفريق الوطني في سلة ذوي الاحتياجات في اعتصام بباتنة
طاهر حليسي
مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة
دخل عبد الملك خرشوف، البطل الرياضي ولاعب الفريق الوطني لكرة السلة لذوي الاحتياجات الخاصة، الخميس، في اعتصام مفتوح أمام مقر ولاية باتنة، للمطالبة بمنصب شغل ينهي حالته المزرية بعدما قضى سبع سنوات كاملة في العمل بعقود ما قبل التشغيل ما بات يهدد أسرته بالتشتت، علما أنه متزوج و والد طفلة صغيرة ولا يملك سكنا.
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وكان البطل الذي حقق معية الفريق الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة غدة ألقاب قارية ومشاركات دولية مثلت الجزائر أحسن تمثيل تلقى عدة وعود بتوظيفه طبقا للقوانين التي تحدد 2 بالمئة من مناصب الشغل لهذه الفئة لكنه لم ينل حظا منها رغم تدخل والي الولاية لدى مديرية التربية لتوظيفه عقب مشاركته في مسابقة نظمت في هذا الشأن منذ أشهر. وعبّر الشاب البالغ من العمر 35 سنة عن خيبته من الوعود غير المحققة رغم انتظار لسنين الطويلة ومنذ تخرجه بشهادة ليسانس في الحقوق، ما اضطره للاعتصام المفتوح قرب مقر الولاية كآخر حل بعد سقوط الوعود في الماء.
حيث ركن خرشوف كرسيه المتحرك عند المدخل الرسمي للولاية ومعلقا مطالبه وقصته في ورقة كبيرة حث فيها المسؤولين على ممارسة المسؤولية وعدم تركه يفطر بعيدا عن عائلته وسط الشارع القاحل. وكان مسؤولو ولاية باتنة تدخلوا بعد 13 ساعة من مباشرته الاعتصام فأنهى حركته عقب تطمينات وتأكيدات بمعالجة مطلبه في الأجال القريبة، غير أنه لوح بالعودة مجددا في حال لم يتحقق له شيء على أرض الواقع.