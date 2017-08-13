أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور، الأربعاء، بحاسي مسعود، أن حقل حاسي مسعود النفطي سيشرع في غضون شهرين ولأول مرة في إنتاج الغاز بقدرة 10 مليون متر مكعب في اليوم.
وأوضح ولد قدور، على هامش زيارته التفقدية للمركز الصناعي الجنوبي، بحاسي مسعود حيث تنجز سوناطراك مشروع الغاز الموّجه للبيع، أنه "بفضل ذكاء و مجهودات إطاراتنا ومهندسينا سنتمكن ولأول مرة من استرجاع كميات معتبرة من الغاز موجهة للبيع على مستوى حقل حاسي مسعود".
وبعد أن أشار إلى أن هذا المشروع سيكون عملياتيا في غضون يومين دون اللجوء إلى استثمارات إضافية، أكد ولد قدور، أن "ما يهم في هذا المشروع أنه سيسمح باسترجاع كميات كبيرة من الغاز على مستوى حاسي مسعود لبيعها لاسيما في ظل تراجع أسعار النفط".
وأضاف قائلا "نحن حاليا مقيدون باتفاقات منظمة الأوبيب فيما يتعلق ببيع النفط الخام ولهذا تقوم سياستنا الاستراتيجية على بيع ما تمكن بيعه من الغاز ونحن بصدد البحث كميات إضافية من الغاز ليتم جمعها وتكوين مخزون كبير قابل للتصدير مما سيدر على البلد مداخيل إضافية من العملة الصعبة".
من جهة أخرى قام الرئيس المدير العام لسوناطراك بتفقد أشغال إنجاز محطة الضغط و إعادة ضخ الغاز بالسزينة في حاسي مسعود و "التي تسجل لأشغالها تأخرا كبيرا".
ولهذا الغرض، حث مسؤولي المشاريع بدعم الورشة وتسريع الأشغال قصد احترام آجال تشغيل هذه المحطة المرتقب في أكتوبر 2017.
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حقل حاسي مسعود سيشرع في إنتاجه لأول مرة بعد شهرين
ولد قدور: سنسترجع كميات كبيرة من الغاز موّجهة للبيع
الشروق أونلاين
أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور، الأربعاء، بحاسي مسعود، أن حقل حاسي مسعود النفطي سيشرع في غضون شهرين ولأول مرة في إنتاج الغاز بقدرة 10 مليون متر مكعب في اليوم.
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وأوضح ولد قدور، على هامش زيارته التفقدية للمركز الصناعي الجنوبي، بحاسي مسعود حيث تنجز سوناطراك مشروع الغاز الموّجه للبيع، أنه "بفضل ذكاء و مجهودات إطاراتنا ومهندسينا سنتمكن ولأول مرة من استرجاع كميات معتبرة من الغاز موجهة للبيع على مستوى حقل حاسي مسعود".
وبعد أن أشار إلى أن هذا المشروع سيكون عملياتيا في غضون يومين دون اللجوء إلى استثمارات إضافية، أكد ولد قدور، أن "ما يهم في هذا المشروع أنه سيسمح باسترجاع كميات كبيرة من الغاز على مستوى حاسي مسعود لبيعها لاسيما في ظل تراجع أسعار النفط".
وأضاف قائلا "نحن حاليا مقيدون باتفاقات منظمة الأوبيب فيما يتعلق ببيع النفط الخام ولهذا تقوم سياستنا الاستراتيجية على بيع ما تمكن بيعه من الغاز ونحن بصدد البحث كميات إضافية من الغاز ليتم جمعها وتكوين مخزون كبير قابل للتصدير مما سيدر على البلد مداخيل إضافية من العملة الصعبة".
من جهة أخرى قام الرئيس المدير العام لسوناطراك بتفقد أشغال إنجاز محطة الضغط و إعادة ضخ الغاز بالسزينة في حاسي مسعود و "التي تسجل لأشغالها تأخرا كبيرا".
ولهذا الغرض، حث مسؤولي المشاريع بدعم الورشة وتسريع الأشغال قصد احترام آجال تشغيل هذه المحطة المرتقب في أكتوبر 2017.