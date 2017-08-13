أطلق المسرح الجهوي لوهران قناة يوتوب تعمل على توثيق الأرشيف المسرحي لمسرح عبد القادر علولة. المبادرة التي تعتبر سابقة أولى من نوعها في المسارح ستقدم أكثر من 28 ملخصا يختصر مسيرة المسرح الجهوي لوهران منذ سبعينيات القرن الماضي.
القناة ستعمل على توثيق كل ما له علاقة بالمسرح الجهوي بما في ذلك التغطيات للأعمال التي ستعرض والنشاطات التي سيعرفها المسرح.
وقال مدير المسرح الجهوي لوهران مراد سنوسي أن هذه الخطة جاءت لتقريب هذه الهيئة المسرحية من الجمهور من الجمهور وكذا الفاعلين المسرحيين والإعلام، وأضاف مدير المسرح الذي تقاسم خبر إعلان فتح القناة مع متابعي صفحته على الفايسبوك أن التوجه إلى استخدام وسائل الاتصال الحديث أمر لا بد منه لكسر الجمود والتماشي مع متطلبات التكنولوجيات الحديثة.
ويأتي إطلاق القناة لفائدة مسرح وهران تزامنا مع برنامج يستعد المسرح لإطلاقه مع بداية الموسم الجديد يشمل عروضا للأطفال، حيث سيعمل على إخراج الفعل المسرحي إلى المدن المجاورة لوهران وخاصة سيعمل على الذهاب إلى المدارس ظهيرة كل ثلاثاء لتربية الأطفال على حب المسرح وخلق تقاليد تعمل على تحبيب الفن الرابع للأجيال الجديدة.
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مسرح وهران يطلق قناة يوتوب لأرشفة تراثه
زهية. م
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
أطلق المسرح الجهوي لوهران قناة يوتوب تعمل على توثيق الأرشيف المسرحي لمسرح عبد القادر علولة. المبادرة التي تعتبر سابقة أولى من نوعها في المسارح ستقدم أكثر من 28 ملخصا يختصر مسيرة المسرح الجهوي لوهران منذ سبعينيات القرن الماضي.
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القناة ستعمل على توثيق كل ما له علاقة بالمسرح الجهوي بما في ذلك التغطيات للأعمال التي ستعرض والنشاطات التي سيعرفها المسرح.
وقال مدير المسرح الجهوي لوهران مراد سنوسي أن هذه الخطة جاءت لتقريب هذه الهيئة المسرحية من الجمهور من الجمهور وكذا الفاعلين المسرحيين والإعلام، وأضاف مدير المسرح الذي تقاسم خبر إعلان فتح القناة مع متابعي صفحته على الفايسبوك أن التوجه إلى استخدام وسائل الاتصال الحديث أمر لا بد منه لكسر الجمود والتماشي مع متطلبات التكنولوجيات الحديثة.
ويأتي إطلاق القناة لفائدة مسرح وهران تزامنا مع برنامج يستعد المسرح لإطلاقه مع بداية الموسم الجديد يشمل عروضا للأطفال، حيث سيعمل على إخراج الفعل المسرحي إلى المدن المجاورة لوهران وخاصة سيعمل على الذهاب إلى المدارس ظهيرة كل ثلاثاء لتربية الأطفال على حب المسرح وخلق تقاليد تعمل على تحبيب الفن الرابع للأجيال الجديدة.