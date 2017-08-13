رئيس جمعية "أبيكو" السابق يكشف لـ "الشروق": تكريم ضخم للمرحوم الشاب حسني في ذكرى اغتياله الـ 23

كشف نصر الدين الطويل، الرئيس السابق لجمعية "أبيكو"، في اتصال مع "الشروق" أمس، عن تكريم ضخم ستقيمه جمعية "ثقافة وفنون للحفاظ على التراث الموسيقي الوهراني" للفنان الراحل الشاب حسني بين 26 و30 سبتمبر الجاري، وذلك بمناسبة مرور 23 سنة على اغتيال صوت الأمل والشباب حسني ذات 29 سبتمبر من العام 1994م.

ويُعد هذا التكريم بمثابة أول نشاط يعود به رئيس جمعية "أبيكو" سابقا، بعد غياب طويل سجلته الأخيرة على الساحة الفنية، حيث درجت الجمعية على إقامة مهرجان للراي كل سنة بوهران، قبل أن ينتقل المهرجان إلى ولاية سيدي بلعباس في عهد وزيرة الثقافة الأسبق السيدة خليدة تومي.

وبهذه المناسبة، قال "الطويل" لـ "الشروق"، إن عديد النشاطات ستقام بهذه المناسبة منها طاولة مستديرة بحضور موسيقيين وفنانين عاصروا المرحوم حسني ستقام بمقر الجمعية في "بلاس دارم"، بالإضافة لندوة صحفية، عروض مسرحية، بث أشرطة وثائقية حول مشوار صاحب "البيضا مونمور"، مقابلة في كرة القدم تحمل اسم المرحوم، عرض صور فوتوغرافية نادرة، وضع إكليل من الزهور على قبر الفقيد بمقبرة "عين البيضا" بوهران والاختتام سيكون بحفل فني كبير.

واختتم الطويل تصريحه لـ "الشروق" بالقول إن هذا التكريم سيقام بالتعاون مع جمعية الفنان يحي بن مبروك المعروف بشخصية "لابرانتي".

في ذات السياق، كشفت مصادر من عين المكان لـ "الشروق" أن عديد الفنانين أعطوا موافقتهم المبدئية لإقامة هذا الحفل على غرار: الشاب الهندي، الشاب أنور، الشاب محفوظ، الشاب رضوان، بلال الصغير، حسني الصغير، الشابة جنات، الشابة خيرة، الشاب عرّاس، الشابة دليلة، الشاب خلاص، الشابة الزهوانية، الشاب حسام، قانا المغناوي، الشيخ بلمو، كاديرالجابوني وغيرهم، بينما تنشيط الحفل سيتداول عليه كل من: فرقة بلا حدود (مصطفى وحزيم وحميد)، ثلاثي الأمجاد (هواري وبخثة وعبد القادر)، سليم "الفهامة" وثريو "حرودي". كما ستكون هنالك مشاركة من الفكاهيين المعروفين بالتقليد على غرار: نصر الدين دقا ومحمد بسّام وحكيم "سانتانا".