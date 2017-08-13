لا يزال مصير سبعة حراقة ينحدرون من مدينة بني صاف في عين تموشنت مجهولا.
الحراقة هؤلاء حسب مصادر مقربة من عائلاتهم، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة انطلقوا ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء الماضية، من شاطئ رشقون في عين تموشنت، على متن زورق مطاطي في رحلة نحو السواحل الاسبانية، حيث تفيد المعطيات الأخيرة المتحصل عليها أن هؤلاء المغامرين، تم إلقاء القبض على 3 منهم من قبل خفر السواحل الاسبانية في حين تم فقدان سبعة آخرين بعد انقلاب زورقهم بسبب هيجان البحر، إثر التقلبات الجوية الأخيرة، وهو ما دفع أهالي هؤلاء الحراقة إلى مطالبة السلطات الجزائرية بالتدخل لتحديد مصير أبنائهم.
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فقدان سبعة "حراقة" جزائريين قرب السواحل الإسبانية
أمين بلحية
لا يزال مصير سبعة حراقة ينحدرون من مدينة بني صاف في عين تموشنت مجهولا.
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الحراقة هؤلاء حسب مصادر مقربة من عائلاتهم، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة انطلقوا ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء الماضية، من شاطئ رشقون في عين تموشنت، على متن زورق مطاطي في رحلة نحو السواحل الاسبانية، حيث تفيد المعطيات الأخيرة المتحصل عليها أن هؤلاء المغامرين، تم إلقاء القبض على 3 منهم من قبل خفر السواحل الاسبانية في حين تم فقدان سبعة آخرين بعد انقلاب زورقهم بسبب هيجان البحر، إثر التقلبات الجوية الأخيرة، وهو ما دفع أهالي هؤلاء الحراقة إلى مطالبة السلطات الجزائرية بالتدخل لتحديد مصير أبنائهم.