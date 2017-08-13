فقدان سبعة "حراقة" جزائريين قرب السواحل الإسبانية

date 2017/09/15 views 478 comments 0
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icon-writer أمين بلحية

لا يزال مصير سبعة حراقة ينحدرون من مدينة بني صاف في عين تموشنت مجهولا.

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الحراقة هؤلاء حسب مصادر مقربة من عائلاتهم، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة انطلقوا ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء الماضية، من شاطئ رشقون في عين تموشنت، على متن زورق مطاطي في رحلة نحو السواحل الاسبانية، حيث تفيد المعطيات الأخيرة المتحصل عليها أن هؤلاء المغامرين، تم إلقاء القبض على 3 منهم من قبل خفر السواحل الاسبانية في حين تم فقدان سبعة آخرين بعد انقلاب زورقهم بسبب هيجان البحر، إثر التقلبات الجوية الأخيرة، وهو ما دفع أهالي هؤلاء الحراقة إلى مطالبة السلطات الجزائرية بالتدخل لتحديد مصير أبنائهم.

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