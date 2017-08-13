قررت وزارة التربية إعادة تفعيل "الأرضية الرقمية" للتوظيف، بفتحها بدءا من 20 سبتمبر الجاري، محليا، أين سيتم منح الأولوية في "التعيينات" للفائض من خريجي المدارس العليا للأساتذة، على أن يتم الانتقال كمرحلة ثانية إلى فئة "الاحتياطيين" في الأطوار التعليمية الثلاثة.
علمت "الشروق"، أنه في ظل "الشغور البيداغوجي"، الذي سجل ميدانيا بعد مرور 10 أيام على الدخول المدرسي الجاري، فإنه تقرر على مستوى وزارة التربية، إعادة فتح "الأرضية الرقمية" بدءا من 20 سبتمبر الجاري ليستمر العمل بها إلى غاية 24 من نفس الشهر أي لمدة أربعة أيام على المستوى المحلي، "نفس الولاية"، لاستئناف توظيف الفائض من خريجي المدارس العليا للأساتذة، على أن يتم الانتقال في مرحلة ثانية لفئة الأساتذة المدمجين ضمن "القوائم الاحتياطية" بعنوان مسابقتي التوظيف 2016 و2017. ليتم الإعلان عن النتائج في 25 سبتمبرـ فيما حددت الوصاية تاريخ 28 من سبتمبر لتمكين الناجحين من استلام الاستدعاءات من مديريات التربية، للشروع في الالتحاق بمؤسساتهم التربوية التي عينوا بها.
وأضافت المصادر، أنه بعد الانتهاء من التوظيف "المحلي" سيتم الانتقال إلى التوظيف الولائي من ولاية إلى أخرى، ليختتم بالتوظيف "الوطني"، حيث يلزم المعني بالأمر التوقيع على "تعهد" بقبول تعيينه في المنصب لتفادي تراجعه فيما بعد، وذلك بغية عدم ترك أي تلاميذ من دون أساتذة في جميع التخصصات من دون استثناء، خاصة في المواد التي تعرف عجزا كالرياضيات، العلوم الطبيعية واللغات الأجنبية.
وكانت المصالح المختصة على مستوى الوظيفة العمومية، قد طلبت مؤخرا من وزارة التربية إيفادها بتقارير دورية عن عملية توظيف "الاحتياطيين" في الأطوار التعليمية الثلاثة وفي جميع التخصصات منطقة بمنقطة وبولاية بولاية، بغية وضع حد للتلاعب بالقوائم بإسقاط أسماء وتعيين آخرين بدلهم، كما دعت الأساتذة المعنيين أيضا إلى ضرورة التبليغ برفع تقارير وشكاوى عن أي تجاوزات قد يقفون عليها في الميدان، قصد ضمان التدخل في الوقت المناسب بإيفاد لجان للتحقيق في القضية واتخاذ القرارات المناسبة.
ونظرا إلى أن الوزارة الوصية قد لجأت إلى "تجميد" مسابقة توظيف الأساتذة فإن الوظيفة العمومية تسعى من جهتها إلى إعطاء أهمية بالغة للتوظيف عن طريق "الاحتياطيين" إلى غاية نفاد كافة القوائم أي تم تحديد 31 ديسمبر المقبل بالنسبة لقوائم الاحتياط بعنوان 2016، وتاريخ 31 ديسمبر 2018 بالنسبة للقوائم الخاصة بمسابقة التوظيف بعنوان 2017.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
الأكثر تفاعلا
1مقرّبون من عائلة زروال ينفون تدهور حالته الصحية
2هذا ما سيقوله أويحيى عن الأزمة أمام البرلمان
3دورة "استدراكية" ثانية للتلاميذ بداية من الأحد
4أويحيى: الجزائر ستخرج من الأزمة خلال 3 سنوات
560 طالبا في القسم.. و40 بالمائة من الطلبة بلا غرف
Français English
الرأي
عمار يزلي
حرام.. بوكو!
محمد بوالروايح
جذور الصراع بين مسلمي الروهينغا وحكومة بورما
أبو بكر خالد سعد الله
زهرة ماحي تردّ على أمين الزاوي
جمال لعلامي
اغتيال الفرحة!
محمد حمادي
أدخِلوا الشّعب إلى مصحّة نفسية؟!
التهامي مجوري
المجتمع السعودي صراع وأجيال !! الجزء(1)
حبيب راشدين
طلاق ظهار مع "نخبة" تمارس الاستبضاع
عبد الرزاق قسوم
انطباعات زائر جزائري.. إلى تونس
جمال لعلامي
لا شحيحة ولا هم يحزنون!
حسين لقرع
عارُنا في ميانمار
الفيديو
الميليشيات وحيازة الأسلحة تجتذبان البيض في الولايات المتحدة
ماذا لو كنتِ رجلًا لأسبوع؟!
يومياً في دير الزور.. عشرات القتلى والجرحى من المدنيين
بلاكار: ندمت على فضيحة الحصص ولم أعرض خدماتي على زطشي
برومو عدد شهر سبتمبر من مجلة الشروق العربي
بيونغ يانغ تهدد بإلحاق "أكبر ألم" بواشنطن في حال فرضت عليها عقوبات جديدة
زطشي يواصل الدفاع عن الكاراز رغم فضيحة زامبيا
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
دفاع الخضر المهلهل ووسطه الغائب.. عاملين مهمين ساهما في تشتيت المنتخب
وزارة التربية تعيد فتح "الأرضية الوطنية" لسدّ العجز
توظيف أساتذة هذا الأسبوع والأولوية لخريجي المدارس العليا والاحتياطيين
نشيدة قوادري
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
قررت وزارة التربية إعادة تفعيل "الأرضية الرقمية" للتوظيف، بفتحها بدءا من 20 سبتمبر الجاري، محليا، أين سيتم منح الأولوية في "التعيينات" للفائض من خريجي المدارس العليا للأساتذة، على أن يتم الانتقال كمرحلة ثانية إلى فئة "الاحتياطيين" في الأطوار التعليمية الثلاثة.
تغطيات ذات صلة
الأمير عبد القادر "جذاب" وبن مهيدي "عاشق" في كتب الجيل الثاني!
400 مليار حوّلت من البلديات لإنقاذ أربعة قطاعات وزارية
توظيف أساتذة هذا الأسبوع والأولوية لخريجي المدارس العليا والاحتياطيين
ماذا يريد ولد عباس من وراء تعيين خاوة وشلغوم وجيار؟
أويحي: صندوق ضبط الإيرادات أصبح فارغا
علمت "الشروق"، أنه في ظل "الشغور البيداغوجي"، الذي سجل ميدانيا بعد مرور 10 أيام على الدخول المدرسي الجاري، فإنه تقرر على مستوى وزارة التربية، إعادة فتح "الأرضية الرقمية" بدءا من 20 سبتمبر الجاري ليستمر العمل بها إلى غاية 24 من نفس الشهر أي لمدة أربعة أيام على المستوى المحلي، "نفس الولاية"، لاستئناف توظيف الفائض من خريجي المدارس العليا للأساتذة، على أن يتم الانتقال في مرحلة ثانية لفئة الأساتذة المدمجين ضمن "القوائم الاحتياطية" بعنوان مسابقتي التوظيف 2016 و2017. ليتم الإعلان عن النتائج في 25 سبتمبرـ فيما حددت الوصاية تاريخ 28 من سبتمبر لتمكين الناجحين من استلام الاستدعاءات من مديريات التربية، للشروع في الالتحاق بمؤسساتهم التربوية التي عينوا بها.
وأضافت المصادر، أنه بعد الانتهاء من التوظيف "المحلي" سيتم الانتقال إلى التوظيف الولائي من ولاية إلى أخرى، ليختتم بالتوظيف "الوطني"، حيث يلزم المعني بالأمر التوقيع على "تعهد" بقبول تعيينه في المنصب لتفادي تراجعه فيما بعد، وذلك بغية عدم ترك أي تلاميذ من دون أساتذة في جميع التخصصات من دون استثناء، خاصة في المواد التي تعرف عجزا كالرياضيات، العلوم الطبيعية واللغات الأجنبية.
وكانت المصالح المختصة على مستوى الوظيفة العمومية، قد طلبت مؤخرا من وزارة التربية إيفادها بتقارير دورية عن عملية توظيف "الاحتياطيين" في الأطوار التعليمية الثلاثة وفي جميع التخصصات منطقة بمنقطة وبولاية بولاية، بغية وضع حد للتلاعب بالقوائم بإسقاط أسماء وتعيين آخرين بدلهم، كما دعت الأساتذة المعنيين أيضا إلى ضرورة التبليغ برفع تقارير وشكاوى عن أي تجاوزات قد يقفون عليها في الميدان، قصد ضمان التدخل في الوقت المناسب بإيفاد لجان للتحقيق في القضية واتخاذ القرارات المناسبة.
ونظرا إلى أن الوزارة الوصية قد لجأت إلى "تجميد" مسابقة توظيف الأساتذة فإن الوظيفة العمومية تسعى من جهتها إلى إعطاء أهمية بالغة للتوظيف عن طريق "الاحتياطيين" إلى غاية نفاد كافة القوائم أي تم تحديد 31 ديسمبر المقبل بالنسبة لقوائم الاحتياط بعنوان 2016، وتاريخ 31 ديسمبر 2018 بالنسبة للقوائم الخاصة بمسابقة التوظيف بعنوان 2017.