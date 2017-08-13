حجز عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة، ما يفوق 400 قرص مهلوس ومبلغ مالي اضافة إلى وصفات طبية مزورة.
كما أوقفت على اثر ذلك شخصين أعمارهما ما بين 40 إلى 45 سنة، وتعود حيثيات القضية إلى 10 سبتمبر الجاري، اثر ورود معلومات عن عزم الموقوفين ابرام صفقة بيع المؤثرات العقلية بوسط مدينة المسيلة، حيث وضعت الجهات الأمنية المذكورة خطة عمل وترصد أفضت إلى ايقافهما بصدد ترويج 412 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.
وبعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، تم تفتيش مسكنيهما، حيث تم العثور على مجموعة من الوصفات الطبية المزورة ومبلغ مالي يفوق 200 ألف دج، ليتم بعد استكمال التحقيقات تشكيل ملف قضائي وإحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة عن تهمة الحيازة غير الشرعية للمؤثرات العقلية بغرض المتاجرة.
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حجز وصفات طبية مزورة بالمسيلة
أحمد قرطي
حجز عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة، ما يفوق 400 قرص مهلوس ومبلغ مالي اضافة إلى وصفات طبية مزورة.
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كما أوقفت على اثر ذلك شخصين أعمارهما ما بين 40 إلى 45 سنة، وتعود حيثيات القضية إلى 10 سبتمبر الجاري، اثر ورود معلومات عن عزم الموقوفين ابرام صفقة بيع المؤثرات العقلية بوسط مدينة المسيلة، حيث وضعت الجهات الأمنية المذكورة خطة عمل وترصد أفضت إلى ايقافهما بصدد ترويج 412 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.
وبعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، تم تفتيش مسكنيهما، حيث تم العثور على مجموعة من الوصفات الطبية المزورة ومبلغ مالي يفوق 200 ألف دج، ليتم بعد استكمال التحقيقات تشكيل ملف قضائي وإحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة عن تهمة الحيازة غير الشرعية للمؤثرات العقلية بغرض المتاجرة.