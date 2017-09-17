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ارتفاع ضحايا حادث برج باجي مختار إلى 17 قتيلا
ارتفعت حصيلة ضحايا حادث المرور المروع الذي وقع مساء الأربعاء بالنقطة الكيلومترية 400 بين برج باجي مختار ورقان إلى 17 قتيلا و5 جرحى، حسب ما أفاد مراسل الشروق نيوز.
للتذكير فإن الحادث وقع بين سيارة من نوع "هيليكس" وشاحنة، وقد تفحّم 10 أشخاص في عين المكان، فيما أصيب 04 آخرون بجروح جدّ خطيرة، والحصيلة ارتفعت صبيحة اليوم.
Ramy-Dz - algeria2017/09/21 على 08:501
الله يرحمهم و صبر اهلهم.
02017/09/21 على 08:542
الله يرحم و يهدي و يستر عبادوا ...
02017/09/21 على 09:383
هل سيارة هيليكس كانت تقل 20 شخص وهذا ممنوع؟ رحم الله الموتى والشفاء العاجل للجرحى
Mohamed - Belgium2017/09/21 على 09:394
الله يرحمهم و صبر اهلهم.