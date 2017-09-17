ارتفاع ضحايا حادث برج باجي مختار إلى 17 قتيلا

date 2017/09/21 views 3854 comments 4
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icon-writer نادية شريف

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث المرور المروع الذي وقع مساء الأربعاء بالنقطة الكيلومترية 400 بين برج باجي مختار ورقان إلى 17 قتيلا و5 جرحى، حسب ما أفاد مراسل الشروق نيوز.

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للتذكير فإن الحادث وقع بين سيارة من نوع "هيليكس" وشاحنة، وقد تفحّم 10 أشخاص في عين المكان، فيما أصيب 04 آخرون بجروح جدّ خطيرة، والحصيلة ارتفعت صبيحة اليوم.

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