نظمت "إذاعة القرآن الكريم" بمناسبة مرور 27 سنة عن نشأتها يوم 12 جويلية 1991 احتفائية بنادي عيسى مسعودي.
وتوقف القائمون على الإذاعة وضيوف اللقاء من أساتذة وباحثين عند عدة محطات من مسارها المهني.
وافتتح الحفل الأستاذ كمال تواتي وتحدث في كلمته عن قيم التضامن والتآلف بين أفراد المجتمع في البرامج الإذاعية التي تهتم معظمها بالأعمال الخيرية الهادفة.
ومن جهته، تحدث الأستاذ خالد يونسي عن أهمية العمار في الاستخلاف "موقع الفرد في البناء والتنمية في الإسلام".
كما أشار الدكتور سعيد العيادي إلى التشاركية الاجتماعية وتحركها التضامني في اتجاه تطور البلاد وازدهارها.
واختتم المداخلة الأخيرة الدكتور سعيد بويزري، عضو المجلس الإسلامي الأعلى، فتحدث عن أطر التفعيل والتمتين للعلاقات الخيرية بين أفراد المجتمع.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
شارك برأيك
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
الأكثر تفاعلا
1"شوية من كل شيء" مونولوغ ساخر عن لهجات الجزائريين
2عساس تعود إلى مآسي العشرية الحمراء في"أمشاج"
3سفير فرنسا في الجزائر يتباحث الإنتاج السينمائي المشترك والكتاب
4مختصون يثمنون برامج إذاعة القرآن الكريم
Français English
الرأي
التهامي مجوري
المجتمع السعودي صراع وأجيال !! (3)
حبيب راشدين
إدارة الشعوب بـ"شغب" الحكومات
جمال لعلامي
عجوزة حكمت سارق!
حسين لقرع
شوكة أخرى في حلق العالم الإسلامي
محمد الهادي الحسني
عندما يصغر "الكبار"
عمار يزلي
انتخابات لخير ما فات
سليم قلالة
مبادرة لتفعيل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
جمال لعلامي
"ما تشوف عين ما يوجع قلب"!
رشيد ولدبوسيافة
لا "قزع" في المدارس!
حبيب راشدين
فرجة النخبة من أُغيلمة ومعمرين
الفيديو
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
بوادر انعطاف نحو المصالحة في المشهد الفلسطيني
الميليشيات وحيازة الأسلحة تجتذبان البيض في الولايات المتحدة
ماذا لو كنتِ رجلًا لأسبوع؟!
يومياً في دير الزور.. عشرات القتلى والجرحى من المدنيين
بلاكار: ندمت على فضيحة الحصص ولم أعرض خدماتي على زطشي
برومو عدد شهر سبتمبر من مجلة الشروق العربي
بيونغ يانغ تهدد بإلحاق "أكبر ألم" بواشنطن في حال فرضت عليها عقوبات جديدة
بمناسبة الذكرى الـ27 لتأسيسها
مختصون يثمنون برامج إذاعة القرآن الكريم
هند
نظمت "إذاعة القرآن الكريم" بمناسبة مرور 27 سنة عن نشأتها يوم 12 جويلية 1991 احتفائية بنادي عيسى مسعودي.
تغطيات ذات صلة
مختصون يثمنون برامج إذاعة القرآن الكريم
"شوية من كل شيء" مونولوغ ساخر عن لهجات الجزائريين
عساس تعود إلى مآسي العشرية الحمراء في"أمشاج"
سفير فرنسا في الجزائر يتباحث الإنتاج السينمائي المشترك والكتاب
صوفيا عمّاد تكشف هؤلاء "لقد كرّموا الجزائر.. شعراء وثوار"
وتوقف القائمون على الإذاعة وضيوف اللقاء من أساتذة وباحثين عند عدة محطات من مسارها المهني.
وافتتح الحفل الأستاذ كمال تواتي وتحدث في كلمته عن قيم التضامن والتآلف بين أفراد المجتمع في البرامج الإذاعية التي تهتم معظمها بالأعمال الخيرية الهادفة.
ومن جهته، تحدث الأستاذ خالد يونسي عن أهمية العمار في الاستخلاف "موقع الفرد في البناء والتنمية في الإسلام".
كما أشار الدكتور سعيد العيادي إلى التشاركية الاجتماعية وتحركها التضامني في اتجاه تطور البلاد وازدهارها.
واختتم المداخلة الأخيرة الدكتور سعيد بويزري، عضو المجلس الإسلامي الأعلى، فتحدث عن أطر التفعيل والتمتين للعلاقات الخيرية بين أفراد المجتمع.