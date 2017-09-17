بمناسبة الذكرى الـ27 لتأسيسها مختصون يثمنون برامج إذاعة القرآن الكريم

نظمت "إذاعة القرآن الكريم" بمناسبة مرور 27 سنة عن نشأتها يوم 12 جويلية 1991 احتفائية بنادي عيسى مسعودي.

وتوقف القائمون على الإذاعة وضيوف اللقاء من أساتذة وباحثين عند عدة محطات من مسارها المهني.

وافتتح الحفل الأستاذ كمال تواتي وتحدث في كلمته عن قيم التضامن والتآلف بين أفراد المجتمع في البرامج الإذاعية التي تهتم معظمها بالأعمال الخيرية الهادفة.

ومن جهته، تحدث الأستاذ خالد يونسي عن أهمية العمار في الاستخلاف "موقع الفرد في البناء والتنمية في الإسلام".

كما أشار الدكتور سعيد العيادي إلى التشاركية الاجتماعية وتحركها التضامني في اتجاه تطور البلاد وازدهارها.

واختتم المداخلة الأخيرة الدكتور سعيد بويزري، عضو المجلس الإسلامي الأعلى، فتحدث عن أطر التفعيل والتمتين للعلاقات الخيرية بين أفراد المجتمع.