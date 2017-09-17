سيُقام احتفال على شرفه هذا الأربعاء الفكاهي قدور بن قدور: من مصلحة مكافحة الإدمان إلى العُمرة

بعد فترة نقاهة قضاها في مصلحة مكافحة الإدمان، يُغادر الفكاهي المعروف قدور بن قدور مستشفى الدكتور "حمودة محمد" هذا الأربعـاء الموافق لـ27 سبتمبر، وذلك حسب ما أعلنه زميله وصديقه الفكاهي "حمو" نجم مقالب الكاميرا الخفية.

وبهذه المناسبة، علمت "الشروق" أن احتفالا كبيرا سيقام على شرف "قدور" ستحضره مجموعة من الفنانين وممثلين عن السلطات المحلية لتهنئته على شجاعته الكبيرة في التصدي للإدمان. ووفقا للفكاهي "حمو" دائما، فقد قام رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي الشحمي، سيد أحمد كرطالي، بمنح "بن قدور" عُمرة على حسابه الخاص، على أن يقام الحفل بمستشفى الأمراض النفسية بسيدي الشحمي.

والمعروف أن الممثل الذي رسم البسمة على مُحيا الجزائريين عبر عديد الأدوار التي جسّدها في سلسلات و"سكاتشات" مع فرقة "بلا حدود" و"ثلاثي الأمجاد"، كان قد ظهر في "فيديو" مؤثر وهو يذرف الدموع، معلنا ندمه الشديد للإدمان على الكحول الذي سلكه وانتهى به المطاف متشردا في الشارع.

وقال الفكاهي قدور بن قدور، في الفيديو، أنه جاء للمستشفى ليعالج من "بلية" الكحول. قبل أن يضيف: "أشكر خويا حمو اللي جابني باش نداوي، الحمد لله اللي كاين محسنين في الجزائر وناس فيهم الخير، والدزاير مازالت بخير.. الحمد لله في حياتي ما دخلت سجن أو تبليت ناس أو آذيتهم.. كل ما أتمناه اليوم هو الإقلاع عن هذه الآفة، فادعولي من قلبكم". وبكى قدور وهو يقول إن أول سؤال نُسأل عنه عند الله هو الصلاة "راني خايف نموت بلا صلاة.. عندي 60 عام ما بقالي نقعد نشرب؟"، مستطردا: "حاليا أقاسم لحظات الضحك والفكاهة مع نزلاء المستشفى من مرضى.. معهم أنسى أنني قدور الممثل تاع التلفزيون وأخفف عنهم ما استطعت.. لقد سبق وقدمت سكاتشات في دور العجزة ولمرضى السرطان وأعرف معاناة المرضى والفراغ الذي يعانون منه جيدا".