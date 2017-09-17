توقيف شخصين ينبشان القبور بحثا عن الكنوز بباتنة

أوقفت مصالح الدرك الوطني، ليلة الجمعة، شخصين في حالة مريبة داخل مقبرة مرزقن ببلدية لازرو دائرة سريانة بولاية باتنة. وكانت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بثنية السدرة تفطنت لوجود ما يشبه الشبحين يتحركان خلسة داخل المقبرة، فتم تتبعهما خلسة في جنح الظلمة للاشتباه في كونهما من المشعوذين الذين يستخدمون عظام الموتى في أعمال متعلقة بالسحر والشعوذة كما هو حاصل في الكثير من الولايات..

وقد تم مباغتتهما في حدود الساعة العاشرة ليلا متلبسين بنبش قبور بأدوات وآلات حفر، وخلال توقيفهما والتحقيق معهما أكد أحدهما أنه تلقى معلومات تفيد بوجود كنز داخل أحد القبور بناء على إحداثيات شفوية قدمها له شخص حدد له، حسب زعمه، موقع الكنز بعدة خطوط مستقيمة وبحساب المسافة والأمتار، وقال إن أحد الموتى أوصى بدفن ما يمتلك من أموال وذهب معه، فاستجاب أهله لطلبه، وحجزت مصالح الدرك الوطني الآلات المستخدمة في النبش بالموازاة مع إعداد ملفين جزائيين للمتهمين بانتهاك حرمة القبور قبل تحويلهما على الجهات القضائية على مستوى محكمة سريانة.