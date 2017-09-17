بلقاسم نور الدين رئيس أمن الولاية يكشف: تثبيت 350 كاميرا مراقبة بالشوارع والنقاط السوداء بالمسيلة

أكد عميد أول للشرطة بلقاسم نور الدين رئيس أمن ولاية المسيلة، السبت، بأن هذه الأخيرة تم اختيارها ضمن بعض الولايات الأخرى التي ستعرف تثبيت كاميرات مراقبة على مستوى الأماكن المعروفة والنقاط السوداء وفي الشوارع الرئيسية، وهو المشروع الذي تم الانتهاء منه كمرحلة أولى.

وأوضح المتحدث، على هامش ندوة صحفية نشطها بمقر الأمن الولائي القديم حول حصيلة نشاطات مختلف الفرق والمراكز الأمنية المتواجدة على تراب الولاية خلال أشهر الصيف والدخول الاجتماعي، بأنه تنفيذا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، فإن المسيلة اختيرت من بين الولايات الأولى لتثبيت نحو 350 كاميرا عبر كامل تراب الولاية.

حيث تم حسب ذات المتحدث الشروع في تحديد النقاط والقطعة الأرضية التي ستحتضن الهيكل المركزي، في انتظار تحضير دفتر الشروط لإبرام الصفقة والانتهاء من الإجراءات الإدارية المعمول بها من طرف السلطات المعنية.

وفي إجابته على تساؤلات أسرة الصحافة المحلية، أكد بلقاسم نور الدين بأن هذه الكاميرات ستسهل عملية مراقبة إقليم الاختصاص، خاصة على مستوى الأماكن المعروفة والتي تشهد حركية كبيرة وضغطا بالتحديد في النقاط السوداء والشوارع الرئيسية والساحات وغيرها.

ومن شأن هذا الأجراء مساعدة رجال الأمن المنتشرين داخل المحيط الحضري في أداء مهامهم وإحباط عمليات السطو والسرقات والاعتداءات والتعرف بسهولة على العصابات الإجرامية التي تسعى إلى زرع الرعب وسلب ممتلكات المواطنين والتي تم تفكيك العديد منها في الآونة الأخيرة بفضل المخطط الأمني على مدار العام وكذا المخططات الاستثنائية التي تتزامن مع المناسبات الدينية والوطنية .

والتي أثمرت في بسط الطمأنينة وسط المواطنين، كما لقيت الإجراءات المتخذة ارتياحا وقبولا لدى السكان من خلال تكثيف التواجد الأمني بالزيين الرسمي والمدني وتنظيم دوريات راجلة وراكبة وعدة مداهمات لأوكار الجريمة والأماكن المشبوهة.