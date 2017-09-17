تأجيل النظر في قضية بارون المخدرات "اسكوبار" إلى بداية أكتوبر المقبل

أجلت محكمة الجنح بمجلس قضاء تيبازة، الأحد، النظر في ملف تعريض سجن القليعة للخطر من طرف بارون المخدرات المدعو "اسكوبار" المعروف بقضية الهروب من سجن الحراش وأعوان حراسة تورطوا في قضية تهاون مكنت هذا الأخير من إدخال موبايلات إلى السجن من أجل تنفيذ عملية هروب من السجن.

حيث أجل القاضي رئيس الجلسة الفصل في القضية إلى 08 أكتوبر للحكم في القضية التي كانت محكمة القليعة قد فصلت فيها بتسليط عقوبة 10سنوات سجنا ضد "إسكوبار" الذي وجدت لديه هواتف نقالة مكنته من إجراء مكالمات هاتفية ساعدت على تنفيذ محاولة هروب من السجن.